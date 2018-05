Coppa Europa | la Bracco Atletica centra la missione

Atletica – Coppa Europa per Club : Bracco a Birmingham : La Bracco Atletica in Coppa Europa per Club a Birmingham Sarà la squadra femminile della Bracco Atletica a rappresentare l’Italia sabato 26 e domenica 27 maggio a Birmingham, in Gran Bretagna, nel Gruppo A della Coppa Europa per Club. La massima serie della rassegna continentale per società, cancellata nella scorsa edizione che era prevista a Mersin (Turchia), torna quindi dopo un anno di assenza. Nella passata stagione il team milanese aveva ...

Buzzi con i big - tre bellunesi nello staff di Coppa Europa : Il carabiniere ventireenne farà parte del Gruppo Coppa del mondo Discese veloci assieme ai veterani Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris

Atletica - Yeman Crippa sfreccia sui 10.000 metri : terzo posto per l’azzurro nella Coppa Europa di Londra : Al debutto assoluto sui 10.000 metri, Yeman Crippa conquista il terzo posto nella Coppa Europa di Londra riscrivendo l record italiano under 23: 27:44:21 Un’altra grande gara per Yeman Crippa. In Coppa Europa a Londra, al debutto assoluto sui 10.000 metri, il 21enne delle Fiamme Oro chiude al terzo posto e riscrive subito il record italiano under 23: 27:44:21. L’azzurro, dopo quello dei 5000 metri con 13:18.83, si impossessa di un ...

Atletica - la prima volta di Yeman Crippa : l’azzurro correrà i 10.000 in pista alla Coppa Europa di Londra : Per la prima volta in carriera Yeman Crippa correrà i 10.000 metri su pista, l’azzurro lo farà alla prossima Coppe Europa di Londra Yeman Crippa un 10.000 in pista non l’ha mai corso. Sabato 19 maggio in Coppa Europa a Londra sarà la sua prima volta su questa distanza. Un debutto che per l’occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle ...

Atletica - Coppa Europa 10000m : spettacolo a Londra - l’Italia punta su Yeman Crippa : Sabato 19 maggio si disputerà la Coppa Europa dei 10000 metri. Al Parliament Hill Athletics Track di Londra (alle prese con il royal wedding del Principe Harry) andrà in scena la 22esima del trofeo continentale che premierà i migliori fondisti in circolazione. L’Italia si affida soprattutto a Yeman Crippa che torna a gareggiare dopo il notevole 13:18.83 siglato sui 5000m a Palo Alto (sesto azzurro di tutti i tempi, mai nessuno su questi ...

Atletica – Coppa Europa dei 10.000 metri : il Team Italia è pronto a vincere la corsa : L’Italia è pronta a vincere la 22ª edizione della Coppa Europa dei 10.000 metri che si disputerà il 19 maggio. Tra i partecipanti c’è Yeman Crippa L’Italia Team è partito per la Coppa Europa dei 10.000 metri. Destinazione Londra dove sabato 19 maggio si disputerà la 22esima edizione del trofeo continentale. In ottica azzurra c’è grande curiosità per la prova del 21enne Yeman Crippa, recente protagonista dell’ottimo ...

L'albo d'oro dell'Europa League/Coppa UEFA : ... competizione creata per promuovere le città europee ospitanti le fiere commerciali favorite dal piano Marshall che servivano a rilanciare l'economia dopo la seconda guerra mondiale. Una ...

MILAN SI QUALIFICA IN EUROPA LEAGUE SE.../ Coppa Italia - la finale con la Juventus apre tre scenari : Juventus-MILAN: cosa cambia per l'EUROPA LEAGUE. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:02:00 GMT)

JUVENTUS MILAN : COSA CAMBIA PER L'EUROPA LEAGUE/ Regole e scenari : in molti rivorrebbero la Coppa delle Coppe : JUVENTUS-MILAN: COSA CAMBIA per L'EUROPA LEAGUE. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:56:00 GMT)

Europa League - ecco chi ci andrà in base alla vincente della Coppa Italia : ROMA - La finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan diventa cruciale per la qualificazione all' Europa League della prossima stagione. Attualmente la classifica recita: Milan sesto a 60 punti, ...

Coppa Italia - Juve o Milan? Gli effetti sulla corsa all'Europa League : La finale di Coppa Italia di stasera fra Juventus e Milan renderà un po' meno intricata la corsa all'Europa League. Si eliminerà infatti una delle variabili legate all'inseguimento della seconda Coppa ...

Juventus-Milan : cosa cambia per l'Europa League/ Regole e scenari : se i rossoneri vincono la Coppa Italia... : Juventus-Milan: cosa cambia per l'Europa League. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Chi si qualifica in Europa League se la Juventus vince la Coppa Italia? Il regolamento e cosa succede col settimo posto in Serie A : Questa sera si gioca la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio, Juventus e Milan si contendono il trofeo in una partita che sarà determinante anche per definire quali saranno le squadre italiane che giocheranno in Europa nella prossima stagione. La vincente della Coppa Nazionale, infatti, ottiene il pass diretto per la fase a gironi dell’Europa League ma cosa succede se ad alzare il trofeo saranno i bianconeri che sono già qualificati ...

Milan in Europa League se vince la Coppa Italia? Cosa succede alla settima della Serie A? Il regolamento e gli scenari : Questa sera si disputerà la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma si affronteranno Juventus e Milan in un match che non assegnerà soltanto il trofeo ma che sarà determinante anche per lo scenario delle squadre italiane che disputeranno le competizioni europee nella prossima stagione. La vincente della Coppa Italia, invece, si qualifica direttamente alla prossima Europa League e questo pass interessa soprattutto i ...