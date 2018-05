Contratto di governo Lega-M5s | tra programmi e governo | cosa è rimasto e cosa è scomparso

Contratto di governo Lega-M5s - parole e contenuti in un'analisi a raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Governo M5s-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma Contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

Governo : Lupo (Pd) - da ‘maggioranza di Contratto’ critiche irrispettose a Mattarella : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica ha esercitato, e sta esercitando, le sue funzioni in modo impeccabile, nel puntuale rispetto della Costituzione. Gli attacchi e le critiche che le forze della ‘maggioranza di contratto’ gli stanno indirizzando, oltre ad essere ingenerosi ed irrispettosi, denotano una profonda ignoranza delle prerogative costituzionali del presidente, se non addirittura una ...

Contratto di governo Lega-M5s - il vincitore in un'analisi del documento ai raggi X : Nel settore economia, lavoro, sviluppo emerge la visione di Stato interventista comune a Lega e M5s, con le proposte di reddito di cittadinanza, flat tax, riforma delle pensioni, investimenti ...

Contratto di governo M5s-Lega - la lotta agli evasori è solo una pia illusione : Nel Contratto di governo la riduzione dell’evasione fiscale è affidata solo alla “quasi” flat tax. Ma si prevede anche una riduzione degli accertamenti presuntivi e un provvedimento “salda e stralcia” (un condono?). Senza alcuna attenzione al recupero di efficienza dell’amministrazione fiscale. di Alessandro Santoro (Fonte: lavoce.info) Come ridurre l’evasione fiscale? Che cosa dovrebbe fare un governo che volesse ridurre l’evasione fiscale? ...

Contratto di governo - si scrive 'pace fiscale' ma si legge condono : ...che giudicano caso per caso in modo inappellabile o sarà consentito il ricorso per via amministrativa o addirittura al giudice ordinario? Se questi candidati al premio Nobel per l'economia pensano di ...

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento». Pesano il Contratto di governo e lo stallo sulle riforme : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...

Contratto di governo - l’ambiente : acqua pubblica - green economy e rifiuti. Rischio boomerang con le accise sulla benzina : Lotta al dissesto idrogeologico e stop allo spreco di suolo, chiusura dell’Ilva e velocizzazione delle procedure di bonifica aumentandone il livello di trasparenza. Sono tra gli aspetti delle politiche ambientali su cui il Contratto di governo Lega-M5s si esprime con maggiore chiarezza. Rimane invece più vago su temi come la lotta ai cambiamenti climatici, l’economia circolare e gli ecoreati. sulla mobilità sostenibile, invece, ...

Il Contratto di governo Lega-M5s è di destra o di sinistra? : Il programma di governo di Lega e Movimento 5 stelle sarebbe un programma di centro più che di destra. È quanto riporta il Fatto Quotidiano in edicola che cita uno studio dell’Istituto Cattaneo di Bologna in cui si legge che “sull’asse sinistra-destra il programma elaborato congiuntamente da M5s e Lega si situa al centro dello spazio politico, più vicino alle posizioni del partito di Di Maio che non a ...

Il mitologico Contratto di governo : La norma vigente funziona benissimo, tanto che nella stragrande maggioranza dei casi, anche in quelli balzati agli onori della cronaca in questi anni, nessuno o quasi degli aggrediti è andato a ...