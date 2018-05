Conte torna al Quirinale da Mattarella

Salvini non cede al Colle su Savona : «Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...

Oggi Conte al Quirinale. Salvini : se si torna al voto ne risponderà?il Colle : Matteo Salvini va alla guerra del Quirinale e ha messo in conto tutte le conseguenze che questa sua scelta bellicosa potrà comportare. Ma prima mi indossare la mimetica e l’elmetto ha voluto sincerarsi fino in fondo sulla tenuta di Luigi Di Maio, anche nella prospettiva di un eventuale scivolamento progressivo verso il voto in autunno. La risposta...

Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Governo Conte - sfida di veti incrociati e lo scoglio Savona : torna lo spettro delle urne : Alla fine dell'82.mo senza Governo sull'Italia torna lo spettro del ritorno alle urne. Il nodo Paolo Savona , l'uomo scelto dalla Lega e concordato con il M5s per il Tesoro si presenta come la punta ...

Governo - si tratta sulla lista dei ministri. Conte vede Governatore Visco - lo spread torna a salire : "Vigileremo con attenzione rispetto alle misure di un contratto davanti al quale abbiamo molte perplessità sia sulla sostenibilità delle misure rispetto alla economia reale del Paese sia sulla una ...

Stamina - torna sui rotocalchi la cura di Vannoni a seguito della nomina di Conte : Corre l'anno 2013 quando la famiglia di Sofia De Barros decide di affidarsi alla promettente cura messa a punto da Davide Vannoni. La famiglia fece ricorso in tribunale per ottenere l'accesso al trattamento Stamina per garantire l'accesso alle cure da parte della figlia, gravemente malata. Il ruolo di Conte in questa storia non sconfina dall'esercizio delle sue competenze professionali. Di fatto, il neo-presidente all'epoca dei fatti, si ...

Conte scivola sul curriculum - Di Maio torna in pista ma è scontro su Savona : Di fronte al disco quasi rosso versus Savona, Salvini si è immediatamente irrigidito: 'Caro Luigi, vorrei ricordarti che questa scelta sull'Economia fa parte di un pacchetto complessivo. Se salta ...

Mattarella riflette - Conte in bilico. Torna l'ipotesi Di Maio premier : ... però, continuano ad addensarsi le nubi europee: il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, ha invitato il prossimo governo italiano a condurre 'una politica di bilancio ragionevole',...

Governo M5S-Lega - dubbi del Colle su Conte premier. Torna l’ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

Conte in bilico - torna l'ipotesi Di Maio premier e Giorgetti all'Economia. Mattarella prende tempo : A Montecitorio è un vero e proprio tam tam che ribalza sugli sms dei deputati grillini: «Giuseppe Conte traballa». Insomma, il premier di area 5stelle proposto a Sergio Mattarella...