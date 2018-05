Conte rinuncia | domani Cottarelli al Quirinale

Conte ha rinunciato. Mattarella : «Ho fatto tutto il possibile» : Il Capo dello Stato: «Difendo i risparmi degli italiani». La Lega invoca il ritorno alle urne. Gentiloni: «Nervi saldi, ora salviamo il Paese». L’ira di Di Maio: «Una scelta incomprensibile: non finisce qui». La resa dopo il braccio di ferro Lega-5Stelle e Quirinale su Savona all’Economia |

Conte rinuncia - Mattarella : “Non subisco imposizioni”. E convoca Cottarelli : Conte ha rimesso l’incarico, Mattarella convoca per domani mattina al Quirinale Carlo Cottarelli. «Rinuncio, ma ho profuso il massimo sforzo in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato» annuncia il premier designato dopo un’ora di colloquio con il presidente, mettendo fine così al tentati...

Conte rinuncia. è scontro istituzionale - M5s e Fdi invocano impeachment per Mattarella. Il presidente 'No a ministro Economia antieuro'. Convocato Cottarelli al Quirinale : 'La designazione del ministro Dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato per gli operatori economici e finanziari, ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente ...

Governo : Conte rinuncia - Convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi" | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment - Berlusconi : M5s irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Conte rinuncia. Mattarella : «Sui ministri non posso subire imposizioni» - e convoca Cottarelli : Il nome di Paolo Savona è stato lo scoglio sul quale si è incagliata la trattativa tra M5S, Lega e Quirinale per il nuovo Governo. I giallo-verdi accusano Mattarella, il Quirinale replica: «Ho agevolato in tutti i modi la nascita del nuovo Governo»

Conte rinuncia - Mattarella : “Non ho ostacolato il governo. Devo tutelare i risparmi degli italiani” : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella: «Rinuncio, ma ho profuso il massimo sforzo in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato» annuncia dopo un’ora di colloquio con il presidente. Termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s: «Mattarella ha posto il v...