Conte rimette il mandato a Mattarella | domani Cottarelli al Quirinale Salvini e Di Maio

Governo - Conte rimette il mandato Mattarella : «Sui ministri non posso subire imposizioni» : A 84 giorni dalle elezioni, 12 settimane, un record per la storia repubblicana, l'Italia non ha un Governo . Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte domenica sera ha sciolto negativamente ...

Governo - Conte rimette il mandato Mattarella : «Sui ministri non posso subire imposizioni» : Il nome di Paolo Savona è stato lo scoglio sul quale si è incagliata la trattativa tra M5S, Lega e Quirinale per il nuovo Governo . I giallo-verdi parlano di veti del Colle, il Quirinale replica: «Irrigidimento dei partiti». Durato un’ora il colloquio tra Mattarella e Conte

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. «No a un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro». Sergio Mattarella lo dice a chiare lettere: non poteva prendersi la responsabilità di nominare un ministro che aveva teorizzato il no alla moneta unica. «Io devo firmare» i decreti per lenomine dei ministri «assumendone la responsabilità istituzionale, in questo ...