Conte porta a Mattarella Savona ma non all’Economia Salvini al bivio

Severgnini vs Scanzi : “Conte? Guida una portaerei ma faceva altro. Sono preoccupato”. “Peggio di Renzi non si può fare” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra i giornalisti Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano e Beppe Severgnini de Il Corriere della Sera sui futuri scenari politici e sulla figura di Giuseppe Conte, premier incaricato del governo M5s-Lega. Scanzi preferisce non sbilanciarsi: “Stiamo vivendo una fase politica del tutto inedita, stiamo tutti navigando a vista. Non riesco a capire cosa potrebbe succedere da qui ai prossimi mesi. Invidio ...

Governo - Grasso (LeU) : “No convinto - ci preoccupa idea di democrazia”. Porta aperta dalle Autonomie a Conte : No di Grasso e di Leu, Porta aperta dalle Autonomie. Come prevedibile, il leader di Liberi e Uguali ha ribadito che i deputati e i senatori a lui legati faranno opposizione al Governo gialloverde di M5s-Lega: “Il nostro No a Conte è nel merito. Nell’accordo di programma, impropriamente definito ‘contratto’, ci preoccupa come sono trattati temi come le discriminazioni, i diritti civili, la sicurezza, la progressività ...

Aeronautica Militare : malato di tubercolosi trasportato in bio-Contenimento : Nella mattina di oggi un velivolo da trasporto C-27J della 46ª Brigata Aerea di Pisa con a bordo un team di bio-contenimento dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare è atterrato a Catania per il trasferimento di un paziente affetto da tubercolosi Multi Farmaco Resistente (Mdr) dal Reparto di malattie infettive dell’Ospedale Garibaldi di Catania a Pratica di Mare (Roma), da dove proseguirà per il ricovero presso l’Istituto di Ricerca e ...

FLOP M5S-LEGA/ Così il governo Conte rischia di portarci in recessione : Ci sono misure nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle che rischiano di portare l’Italia in recessione. CARLO PELANDA ci spiega di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ Lega e M5s pronti a riportare l'Italia nella Prima Repubblica, di S. CingolaniI SOLDI PER IL PROGRAMMA DI governo?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli, di C. Pelanda

Giuseppe Conte - il prof di sinistra "portavoce" del governo Lega-5stelle : Giuseppe Conte è il nome che il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno fatto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Governo : Candiani (Lega) - Conte premier? Importante non sono nomi ma fatti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La Lega non chiede voti per sostenere persone ma per attuare cose. Le persone sono poi il modo per dare concretezza ai programmi, per fare quello che si è promesso. L'idea di scrivere un contratto di Governo ha sconcertato qualcuno, e sicuramente non è il modo più ort

Governo : Candiani (Lega) - Conte premier? Importante non sono nomi ma fatti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “La Lega non chiede voti per sostenere persone ma per attuare cose. Le persone sono poi il modo per dare concretezza ai programmi, per fare quello che si è promesso. L’idea di scrivere un contratto di Governo ha sconcertato qualcuno, e sicuramente non è il modo più ortodosso di fare politica, ma è senza dubbio il paradigma di un cambiamento”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e ...

Conte vince la FA Cup - importante annuncio sul futuro : Antonio Conte ha vinto la FA CUP dopo il successo contro il Manchester United, importanti dichiarazioni sul futuro del tecnico ai microfoni di Fox Sports: “vincere non è mai una cosa facile, nel corso di due stagioni abbiamo vinto la Premier League e la FA Cup nonostante la presenza di tanti avversari di livello. Penso che oggi siamo riusciti a vincere perchè abbiamo avuto la voglia e l’umiltà giusta. Sono molto Contento, i miei ...

"Italian Portablist Battle" - al via la seconda edizione del Contest dedicato allo scratch su giradis - InfoOggi.it : Finalmente anche in Italia un format dedicato allo scratch, una tipologia di competizione che già da molti anni appassiona il pubblico di tutto il mondo. Le tecniche utilizzate, le coreografie nei ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono Contento - importante non perdere tanto. Mi manca ritmo - ma sto sempre meglio” : Fabio Aru è arrivato insieme a Chris Froome, Tom Dumoulin e Thibaut Pinot sul traguardo posto all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha limitato i danni nei confronti degli altri big ma la sua gamba non è parsa eccezionale: ha sofferto quando Domenico Pozzovivo e l’olandese hanno tentato di attaccare, poi stringendo i denti è rientrato e si è salvato ma le sensazioni non sono delle migliori. Il ...

Mediaset firma un accordo sui Contenuti tv con Tim e si porta a casa 40 milioni : Tim e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti di TimVision di vedere tutti i canali in chiaro del Biscione e accedere agli ultimi sette giorni della programmazione resa disponibile online da Mediaset. Secondo l'agenzia Radiocor, Mediaset incasserà da Tim oltre 40 milioni di euro in tre anni.La società di brodcasting, nella sua nota per annunciare il contratto firmato con Tim, ha sottolineato ...

F1 - GP Spagna 2018 : riparte la Contesa tra Ferrari e Mercedes. In arrivo aggiornamenti importanti : Sono appena 4 i punti di differenza tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel quando il Circus della Formula Uno si accinge a sbarcare sul tracciato del Montmelò a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2018. C’è grande equilibrio nelle posizioni di testa dopo i tanti colpi di scena vissuti in questa prima parte di stagione e, anche sul circuito catalano, si annuncia una nuova intensa battaglia tra Mercedes e Ferrari, con il terzo incomodo ...

25 Aprile - cortei in tutta Italia : a Milano attivisti anti-Israele Contestano ex deportati : "Palestina libera" e "Israele Stato assassino": questi gli slogan urlati da alcuni manifestanti durante le celebrazioni del 25 Aprile a Milano. Alcuni dimostranti contrari all'occupazione della ...

25 Aprile - a Milano attivisti anti-Israele Contestano ex deportati : "Palestina libera" e "Israele stato assassino": questi gli slogan urlati da alcuni manifestanti durante le celebrazioni del 25 Aprile a Milano. Alcuni dimostranti contrari all'occupazione della ...