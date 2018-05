Conte | mio massimo sforzo | collaborazione con Di Maio e Salvini

Governo - Giuseppe Conte ha rimesso il mandato : "Ho profuso tutto il mio impegno" : In mattinata era intervenuto il professor Savona per cercare di sciogliere il nodo ministero dell'Economia. "Le mie posizioni sono note, sono quelle Contenute nel contratto di Governo, con piena ...

Il racconto della Raggi : "Il mio primo esame lo diedi col prof Conte" : Giuseppe Conte e Virginia Raggi. Insieme nella stessa stanza, divisi da una cattedra. Assistente di diritto privato lui, studentessa al primo anno di Giurisprudenza lei. Non è una maliziosa ricostruzione giornalistica ma il ricordo del primo cittadino di Roma, che intervenendo ieri sera a Piazzapulita su La7 ha raccontato di come il primo esame della propria carriera universitaria lo abbia sostenuto proprio con l'attuale presidente del Consiglio ...

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Mail con un docente della NYU Smentita la campagna anti-Conte Il prof : "Ti aspetto nel mio ufficio" : Smentita la campagna mediatica contro Giuseppe Conte, presidente del Consiglio del governo giallo-verde indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. C'è uno scambio di Mail, in possesso dell'Adnkronos, che proverebbe gli studi del professor Giuseppe Conte alla New York University Segui su affaritaliani.it

Tennis - Fabio Fognini : “Contento per aver ritrovato il mio gioco. Punto molto sul Roland Garros” : Reduce dall’ottima figura fatta agli Internazionali d’Italia 2018, Fabio Fognini guarda con fiducia al suo obiettivo principale nel breve periodo, ovvero il Roland Garros, secondo Slam stagionale (27 maggio-10 giugno). La sconfitta nei quarti di finale contro il n.1 del mondo Rafael Nadal, in tre set, ha messo in luce un Fabio di lusso che, specie nel primo set, ha fatto vedere colpi eccellenti, in grado di ipnotizzare anche un ...

Giro d’Italia 2018 - Enrico Battaglin : “Sono veramente Contento di essere tornato al successo - ho raggiunto il mio obiettivo” : Enrico Battaglin è tornato finalmente al successo nella quinta tappa del Giro d’Italia 2018, dopo un digiuno di quattro anni. L’ultima vittoria del corridore veneto risaliva infatti alla quattordicesima del Giro 2014, quando trionfò ad Oropa. Oggi il corridore della LottoNL-Jumbo è riuscito a ritrovare il colpo di pedale decisivo nel finale e sfruttando il suo spunte veloce, si è imposto sul traguardo di Santa Ninfa. Una vittoria quindi ...

Premio Facchetti - Pirlo : "Io allenatore? Non lo so. Ma Conte mi ha influenzato" : "Al Milan sono stati i dieci anni più belli della mia vita". Andrea Pirlo è seduto sul palco d'onore della sala Buzzati, ha virtualmente in mano il dodicesimo Premio Facchetti, e si lascia andare a ...

Tavecchio : 'Il mio nome per il dopo Ventura? Conte' : MILANO - 'Chi era il mio nome dopo Ventura? Conte. Avrei fatto carte false con tutti gli sponsor del mondo e ci arrivavo di sicuro' . Così l'ex presidente della Federcalcio , Carlo Tavecchio . 'Senza Ventura l'Italia sarebbe al Mondiale? Le voglio fare una battutaccia. Se io non avessi dato 28-30 ...

#PremioRoma - al via il Contest su Instagram per la rosa più bella : Creare un roseto virtuale e coinvolgere i romani nella narrazione fotografica della bellezza. È infatti riservato ai cittadini dell’Urbe, di età superiore ai 18 anni, il contest su Instagram #PremioRoma, il nuovo progetto del Premio internazionale che si svolge ogni anno al Roseto Comunale e che, giunto ormai alla 76a edizione, si arricchisce di un apporto di […]

Chelsea - Conte : 'Il mio futuro? Me lo chiedete dalla prima partita' : LONDRA - ' Il mio futuro? Me lo state chiedendo dalla prima partita contro il Burnley. È strano avere la stessa domanda in ogni conferenza stampa. La mia risposta è la stessa. Ho un contratto con il ...

F1 Azerbaijan - Leclerc : «Sono molto Contento per il mio risultato» : BAKU - Per Charles Leclerc è stato un weekend da incorniciare, visto che è riuscito a portatare l'Alfa Sauber ad un prestigioso sesto posto. Il giovane monegasco è entusiasta: ' È stata una gara ...