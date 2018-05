Conte | il Governo «amico del popolo» e i risparmi degli italiani

Scontro su Savona - governo “in stallo”. Da Salvini - lista dei ministri a Conte : Lega ed M5S compatti sul nome dell’economista. Il “sospetto”: Berlusconi ha convinto il Carroccio con i sondaggi |

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona - Conte pronto con la lista per il Colle : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Governo - Conte in pressing su Savona : un intervento per convincere il Colle : Il leader grillino resta fermo sulla linea di presentare Paolo Savona come ministro dell'Economia come concordato con Matteo Salvini, ma ha proposto al leader della Lega, e allo stesso premier ...

SPREAD SOPRA 200/ Ecco l'unica mossa del Governo Conte per evitare un altro 2011 : Lo SPREAD ha sfondato quota 200. La situazione non è la stessa di sette anni fa, ma l'Italia rischia lo stesso di trovarsi in crisi nel medio termine.

RIFORMA PENSIONI GOVERNO Conte/ Quota 100 e Quota 41 cancelleranno l’Ape? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, GOVERNO CONTE. Quota 100 e Quota 41 potrebbero oscurare l’Ape volontario. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 04:58:00 GMT)

Contratto di governo Lega-M5s - parole e Contenuti in un'analisi a raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Governo - Salvini : o si parte o si vota - stasera nostra lista a Conte | : Per il leader del Carroccio il suo partito ha già fatto "abbastanza passi indietro". Rimane il nodo per l'assegnazione del dicastero all'Economia. Ma il segretario leghista incalza: "Si rischia ...

Macron chiama Conte : "Migliori auspici per il Governo italiano" : Proficuo è un aggettivo molto caro al Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Proficua era stata la sua prima giornata di consultazioni, proficua anche la sua prima mattinata di lavoro insieme a Luigi Di Maio e Matteo Salvini e proficuo è stato anche lo scambio di opinioni avuto oggi col Presidente della Francia Emmanuel Macron.È stato lo stesso Conte ad annunciare via Facebook di aver ricevuto oggi pomeriggio la chiamata di ...

Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Governo cercasi. Bannon : non conosco Conte ma 'avvocato del popolo' è una frase forte : Consiglia poi a Di Maio e a Salvini di andare avanti senza tentennamenti su Paolo Savona all'Economia perché fanno bene a farlo: "Savona è il meglio, Salvini ha ragione. Ha idee molto chiare sull'...

Governo - Conte riceve chiamata di Macron : parlato di politiche Ue : "Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha formulato i suoi migliori auspici per il Governo che stiamo formando in Italia durante una telefonata". Lo rivela il premier incaricato Giuseppe Conte dal ...

GIUSEPPE Conte : “DA MACRON CHIAMATA PER AUGURI AL GOVERNO”/ Premier incaricato : “Spero di incontrarlo presto” : GIUSEPPE CONTE, presidente del Consiglio 2018 incaricato del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times. MACRON oggi lo ha chiamato per fargli gli AUGURI(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:20:00 GMT)

Conte : da Macron telefonata per fare gli auguri al governo : Roma, 26 mag. , askanews, - Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte ha ricevuto questo pomeriggio una telefonata di auguri dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo scrive lo stesso ...

Governo : Salvini - no passi indietro - stasera lista a Conte (2) : (AdnKronos) – La Lega “è a disposizione degli italiani con il meglio che possiamo mettere a disposizione, con delle personalità esterne ai partiti che rappresentano il meglio di questo Paese”, rimarca Salvini. “Se qualcuno, però, ci rimproverasse che qualcuno dei nostri indicati ministri fa troppo l’interesse italiano e troppo poco l’interesse di qualche lobby europea, allora no. Io passi indietro ne ho già ...