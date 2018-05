Conte gioca le sue carte | ho più fiducia Al Quirinale con la migliore squadra

Oltre 200.000 giocatori connessi in Contemporanea su PS4 per la open beta di H1Z1 : Quando H1Z1 è stato lanciato ufficialmente (in versione open beta) per PlayStation 4, molti hanno pensato che sarebbe stato ben accolto. Tuttavia, nessuno probabilmente pensava che sarebbe stato accolto così bene quasi all'istante. Come segnala PlayStation LifeStyle, mentre Daybreak Game Company continua a provare a migliorare i server per il gioco, la beta aperta di H1Z1 ha già accumulato più di 200.000 giocatori simultanei online su PS4, come ...

Giuseppe Conte dovrà decidere in che ruolo giocare : Il possibile presidente del consiglio può accettare di essere un semplice esecutore delle scelte dei partiti. O fare lui il capo del governo. Leggi

Gioca 25 euro e ne vince 45mila : "Scommessa memorabile - siamo Contenti per lui" : Uno scommettitore appassionato di sport punta 25 euro e ne vince 45mila. Succede a Firenze. "siamo contenti, è un cliente molto educato" dicono i gestori della sala, che conoscono bene l'...

Sampdoria - Giampaolo : “andiamo a Bergamo per giocare una partita di Contenuti” : “La squadra è ferita, non è morta. Andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti”. Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, rilancia in vista della gara di domani con l’Atalanta. Una Samp che vuole cancellare il tris di sconfitte consecutive con Crotone, Inter e Chievo. Il tecnico blucerchiato spiega che la squadra è pronta per il riscatto: “Questi due giorni di ritiro erano necessari e ci hanno fatto bene. ...