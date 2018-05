Conte e Savona nel mirino de Il Guardian | L' Italia fra cure miracolose ed

Governo. Ultime ore di trattative. Poi Conte al Colle. Resta il nodo Savona : Ormai l'oggetto del Contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

Salvini non cede al Colle su Savona : «Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...

Scontro su Savona - governo “in stallo”. Da Salvini - lista dei ministri a Conte : Lega ed M5S compatti sul nome dell’economista. Il “sospetto”: Berlusconi ha convinto il Carroccio con i sondaggi |

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona - Conte pronto con la lista per il Colle : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Governo - Conte in pressing su Savona : un intervento per convincere il Colle : Il leader grillino resta fermo sulla linea di presentare Paolo Savona come ministro dell'Economia come concordato con Matteo Salvini, ma ha proposto al leader della Lega, e allo stesso premier ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)

Conte porta a Mattarella Savona ma non all’Economia. Salvini al bivio : La Lega vuole affidare il ministero dell’Economia al professore anti euro Paolo Savona. Di fronte ad una mancata nomina Matteo

Conte tornerà al Quirinale con il nome di Savona nella lista dei ministri : Nessun segnale, nessuna telefonata, solo l'ennesimo giorno di attesa. Sergio Mattarella ha messo in chiaro quel che doveva chiarire e oggi si è limitato ad aspettare che il premier incaricato facesse le sue valutazioni, mentre sui social cresceva il sostegno a suo favore: #IostoconMattarella è diventato in poche ore il primo trend topic su Twitter. La situazione appare ancora incartata sul nome di Paolo Savona. ...

Salvini non cede al Colle su Savona : «Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...

Salvini non cede al Colle su Savona : 'Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto' : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega . Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito al Quirinale , Matteo Salvini annuncia: '...

Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Salvini non cede su Savona : già fatti passi indietro - stasera lista ministri a Conte : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

La Lega consegna la lista dei ministri a Conte : Savona o voto : Elezioni politiche ad ottobre. E’ la via maestra temuta sia dai grillini quanto dalle Sinistre. Massimo D’Alema in un fuori

Salvini : “Basta passi indietro - stasera la nostra lista a Conte”. Savona resta il nome per l’Economia : «Di passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare». Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini al termine di una riunione in via Bellerio con i suoi fedelissimi, torna sulla questione della scelta di Paolo Savona come ministro dell’Economia. Annuncia che fornirà già stasera la sua lista di minist...