Conte al Colle rimette il mandato | Mattarella | “Non ho ostacolato il governo del

Conte al Colle rimette il mandato - M5S : “Veto di “Mattarella su Savona”. Salvini : mai servi : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella. Dopo un’ora di colloquio termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s. «Mattarella ha posto il veto su Savona» avevano reso noto fonti dei due schieramenti nel momento in cui Giuseppe Conte arrivava al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui a...

