Conte al Colle da Mattarella. M5S : veto su Savona. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle, separatamente, per un...

Conte è al Colle per incontrare Mattarella - M5S : “Il capo dello Stato ha posto il veto su Savona” : «Mattarella ha posto il veto su Savona». Fonti del M5S lo rendono noto nel momento in cui, alle 19, Giuseppe Conte arriva al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui al Quirinale per i leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno preceduto l’arrivo del premier incaricato. Hanno visto il presidente Sergio Matt...

Conte è al Colle con i nomi dei ministri : Il candidato ministro dell’Economia spiega le sue posizioni sull’Europa per provare a sciogliere le riserve del Quirinale. Salvini: «Non mi arrendo»

Conte è al Colle per incontrare Mattarella. Savona : “Voglio Europa diversa - più forte ed equa” : Giuseppe Conte è salito alle 19 al Colle per incontrare il capo dello Stato. Entro stasera si capirà se il premier incaricato e il presidente Sergio Mattarella avranno trovato un compromesso. Le intenzioni di Conte, che prima di arrivare al Quirinale ha lasciato la sua casa dove aveva lavorato in mattinata per recarsi a Montecitorio- al di là del...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

Governo in bilico. Salvini e Di Maio al Colle prima di Conte. Ma è ancora stallo su Savona : L'obiettivo era sciogliere il nodo politico sul ministero dell'Economia che i due leader volevano affidare al professor Paolo Savona. Ma il comunicato emanato stamattina dal prescelto proprio con la ...

