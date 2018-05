Conte al Colle con il nome di Savona di A De Angelis

Governo all'ultima curva : Conte sale al Colle alle 19 : Conte PRONTO A SALIRE AL Colle - Non è stato ancora sciolto il nodo di Paolo Savona, l'economista euroscettico che Di Maio e , soprattutto, Salvini vorrebbero alla guida del Ministero dell'Economia, ...

Conte al Colle alle 19. L’ultima carta per salvare il governo. Ipotesi spacchettamento Mef : L'offerta meditata da Conte e dal M5S, che salirà al Colle alle 19 (ma non è chiaro se per portare la lista dei ministri o per un altro colloquio informale): spacchettare il Mef in due, con le Finanze affidate a Savona e il Bilancio, con la delega ai Rapporti con l'Europa, per cui è circolato il nome del banchiere di lungo corso Rainer Masera, 74enne ex ministro del governo Dini, docente all'Università telematica Marconi da cui negli ultimi ...

Conte alle 19 al Colle coi nomi dei ministri. Savona : “Voglio Europa diversa - più forte ed equa” : Ore decisive per la nascita del nuovo governo. Entro stasera si capirà se il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella avranno trovato un compromesso. Le intenzioni del presidente del consiglio incaricato - al di là delle ultime difficoltà incontrate per la composizione della lista dei ministri - sono quelle di pot...

Savona : «Voglio un’Europa diversa - ridurre debito con crescita ed export». Silenzio sull’euro. Conte potrebbe salire al Colle con la lista : Il professore pubblica un comunicato in cui illustra le sue idee in materia di Unione Europea ma non si esprime sulla moneta unica. «Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa»,« il debito si riduce non con tasse e austeritàma tramite la crescita del Pil e l’export». Oggi il premier incaricato Conte potrebbe salire al Colle con la lista dei ministri ...

