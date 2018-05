huffingtonpost

: HuffPost: Consultazioni, le trattative per il governo stanno saltando - MPenikas : HuffPost: Consultazioni, le trattative per il governo stanno saltando - Gigidifa : RT @icebergfinanza: Consultazioni, le trattative per il governo stanno saltando... si torna a votare e il prossimo giro sarà un plebiscito… - Carlo_A_Macc : RT @icebergfinanza: Consultazioni, le trattative per il governo stanno saltando... si torna a votare e il prossimo giro sarà un plebiscito… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Statutto. Livido in volto Luigi Di Maio, all'uscita da Quirinale dove è salito per un ultimo, estremo tentativo. Matteo Salvini invece da Terni fa un discorso incendiario che certifica il fallimento del tentativo di fare il, scaricando sul Colle la responsabilità. E, aprendo, di fatto la campagna elettorale."Se ci sono ministri che vanno ai tavoli europei e che difendono interessi e salute degli italiani parte il, se parte condizionato dalle minacce dell'Europa, ilnon parte perché abbiamo una sola parola, la Lega non ci sarà", dice Salvini nel comizio umbro. "O si può lavorare bene per dare futuro al paese - prosegue - oppure se siamo in democrazia resta solo una cosa da fare, restituire la parola agli italiani per un mandato pieno per fare quello che vogliamo fare, vie di mezzo e minestroni non ne vogliamo".E ancora: ...