Il fatturato delle attività abusive del commercio ambulante è stimabile in 1,85 mld di euro (16,7% del fatturato complessivo), con un corrispondente mancato gettito fiscale e contributivo valutabile in 967 mln di euro. E' quanto stima l'indagine Anvapubblicata in occasione dell' assemblea dell'associazione.La quota di operatori fuori legge in prossimità dei mercati per intercettare i clienti attratti dalle aree mercatali è molto elevata,e stimabile in 15 operatoriogni 100 regolari(in Campania 37%)(Di domenica 27 maggio 2018)