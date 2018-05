Confesercenti | in Italia 105mila venditori abusivi Evaso un miliardo

Confesercenti : gli italiani dicono no ai negozi aperti nei giorni festivi : Da qualche anno capita con molta frequenza di vedere attività commerciali aperte anche nei giorni festivi. Gli italiani però, pare non siano d'accordo con questo tipo di procedura: secondo un sondaggio di Confesercenti infatti, il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi almeno per quanto riguarda le principali celebrazioni nazionali come Natale e Pasqua. Il Primo Maggio decorre la così detta 'Festa del Lavoro' e per quel giorno ...