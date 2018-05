Comunità ebraica Trento | «No al film contro Israele»

Gf - bufera su Luigi Favoloso per il tatuaggio nazista. La Comunità ebraica protesta : L'esperienza al Gf Nip di Luigi Favoloso si sta facendo parecchio discussa e intricata.Dopo il pericoloso avvicinamento a Patrizia Bonetti e la seguente fine della relazione con Nina Moric, e dopo i duri attacchi ad Aida Nizar, Luigi è finito nel mirino del pubblico per un tatuaggio sull'avambraccio. Il motivo? Il settimanale Nuovo ha diffuso delle immagini esclusive che riprendono il concorrente del Gf prima di entrare nella Casa. L'ex ...

Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista/ Grande Fratello 15 - scoppia la polemica : appello dalla Comunità ebraica : Nuova polemica che Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista coperto prima del Grande Fratello. Il settimanale Nuovo mostra le immagini del prima e dopo, comunità ebraica in rivolta (Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:53:00 GMT)

Luigi Favoloso nel mirino della Comunità ebraica per un tatuaggio : Grande Fratello: comunità ebraica contro Luigi Favoloso Pare davvero non esserci un solo giorno in cui Luigi Favoloso non faccia discutere i numerosi telespettatori del GF 15. Cosa è successo stavolta? Il magazine Nuovo ha pubblicato una foto in cui l’ex fidanzato di Nina Moric, prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, è stato sorpreso da un tatuatore a coprirsi un compromettente tatuaggio, che recitava: Gott Mit Uns. Parole ...

25 aprile - Anpi in corteo a Roma dopo lo strappo della Comunità ebraica. Raggi : “Cammino unitario molto duro” : “Non siamo stati in grado di difendere la nostra manifestazione unitaria. E i fischi non riscriveranno la storia”, dice la sindaca di Roma Virginia Raggi dal palco della manifestazione per la Liberazione organizzata dall’Anpi dopo la rinuncia a partecipare al corteo per la presenza della Comunità palestinese che sfila con i suoi simboli, bandiere e kefieh. “Il cammino unitario è molto duro. Rompere è facile: noi non lo ...

25 aprile : corteo Anpi a Roma - assente la Comunità ebraica. FOTO : 25 aprile: corteo Anpi a Roma, assente la comunità ebraica. FOTO La manifestazione dell'associazione dei partigiani è partita davanti alla regione Lazio e si conclude a Porta San Paolo. Polemiche per l'assenza della comunità ebraica della Capitale, che protesta per la partecipazione dei palestinesi con i loro ...

25 aprile : Comunità ebraica Milano - preoccupa decisione Anpi romana : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - "La decisione dell'Anpi romana di non prendere le distanze dalle fazioni filopalestinesi e anti-israeliane che vogliono usare la celebrazione della libertà per spargere odio ci preoccupa". Lo scrive la Comunità ebraica di Milano che in una nota "esprime piena solidariet

25 aprile : Comunità ebraica Milano - preoccupa decisione Anpi romana : Milano, 25 apr. (AdnKronos) – “La decisione dell’Anpi romana di non prendere le distanze dalle fazioni filopalestinesi e anti-israeliane che vogliono usare la celebrazione della libertà per spargere odio ci preoccupa”. Lo scrive la Comunità ebraica di Milano che in una nota “esprime piena solidarietà alla Comunità ebraica romana che nella giornata del 25 aprile non parteciperà alla consueta manifestazione in ricordo ...

25 aprile - il discorso della sindaca Raggi alla cerimonia della Comunità ebraica : “Noi non all’altezza dei nostri padri” : “Oggi noi come Comunità cittadina non siamo stati all’altezza dei nostri predecessori di 70 anni fa. Non siamo stati in grado di preservare l’unità del corteo e abbiamo perso una occasione. Abbiamo lasciato che qualcuno introducesse in una festa dei temi estranei a questa festa.Temi che nulla hanno a che vedere con lo spirito che anima questa festa”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la cerimonia organizzata ...

Germania - boom antisemitismo. La Comunità ebraica : "Non portate la kippah" : In Germania è boom di episodi di antisemitismo. E il presidente del Consiglio centrale degli ebrei, Josef Schuster, lancia un inquietante monito a tutti i cittadini di religione ebraica: "non portate la kippah nelle grandi città tedesche". Un incubo che riaffiora in un Paese che non ha mai dimenticato quanto avvenuto durante il nazismo. E che adesso ritorna ma sotto altre spoglie, quello delle bande violente che girano per la città.L' ultimo ...

25 aprile - al via le celebrazioni : sfila il corteo ma senza la Comunità ebraica Gentiloni : «Un giorno di riscatto» : All’Altare della Patria il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle più alte cariche dello Stato.

Festa della Liberazione - 25 aprile con le polemiche tra Anpi e Comunità ebraica : Il presidente della Repubblica all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato ma alla maniFestazione unitaria di Roma non parteciperà la Comunità ebraica per la presenza della rappresentanza palestinese. polemiche anche a Milano.Continua a leggere

Festa della Liberazione - Mattarella apre le celebrazioni. Polemiche Anpi-Comunità ebraica sul corteo unitario : La brigata ebraica: "Inaccettabile la presenza della rappresentanza palestinese, con simboli estranei allo spirito della giornata". Il presidente della...

Festa della Liberazione - Mattarella apre le celebrazioni. Polemiche Anpi-Comunità ebraica : Il presidente della Repubblica all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Brigata ebraica: "Inaccettabile la presenza al corteo...

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : Roma - Sarà un corteo unitario senza la Comunità ebraica di Roma quello che l' Anpi ha organizzato per oggi, anniversario della liberazione d'Italia. A scatenare la polemica, la notizia della presenza ...