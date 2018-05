Commercio | Anva | su ambulanti mantenere promesse | fuori da Bolkestein

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Basta balletti, basta proroghe: la politica mantenga lefatte ed escluda subito ilsu aree pubbliche dal campo d’applicazione della direttiva. è quanto chiedono gli operatori di, la federazione che riunisce le imprese delambulante Confesercenti, in occasione dell’assemblea 2018 dell’associazione. In gioco, avvertono, c’è il destino di oltre 200mila famiglie. Nonostante le difficoltà, ilambulante è infatti ancora uno dei principali pilastri della distribuzione italiana, in grado di dare lavoro a oltre 190mila imprese e più di 217mila addetti, per un fatturato complessivo di 11,1 miliardi di euro. Purtroppo però, denuncia l’, il comparto vive una crisi gravissima. A pesare intollerabilmente sugli operatori sono in primo luogo le incertezze legate alla vicenda ...