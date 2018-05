Come cambieranno in Destiny 2 6 armature esotiche con l’update del 29 maggio

optimaitalia

(Di domenica 27 maggio 2018) La Mente Bellica, il secondo DLC di2, è ormai disponibile da qualche settimana. Con l'uscita di questa espansione Bungie ha introdotto diverse modifiche alle armi. Dal 292018 sarà disponibile un nuovo aggiornamento, che invece tra le altre cose modificherà in particolare seicambia2 il 29Ecco quali saranno le sei armichedal 29in2, con tanto di dettagli sui cambiamenti:TitaniSintocipiti: ora viene fornito sempre un bonus di danni ai corpo a corpo e alla super quando si viene circondati da tre o più nemici;Leone Rampante: mentre Elevazione è attiva tutti possono sparare senza mirino. Inoltre quando si è in aria non si riceve nessuna penalità di precisione;CacciatoriOmbra del drago: quando si schiva si ricaricano tutte le armi in contemporanea. Gli effetti di Cotta di ...