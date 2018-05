Classifica Giro d' Italia 2018 La maglia rosa e le altre graduatorie 21^ tappa | oggi

Classifica Giro D'ITALIA 2018 / Froome maglia rosa sicura - Lopez sul podio! (20^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Chris Froome resta leader, oggi l’ultimo tappone ha stabilito il podio con Lopez terzo (20^ tappa)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:27:00 GMT)

Classifica Giro d’Italia 2018 - il risultato finale : Chris Froome festeggia in maglia rosa. Bene Pozzovivo e Formolo - due italiani nei 10 : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018. Il britannico in maglia rosa ha rintuzzato i timidi attacchi di Tom Dumoulin durante la Susa-Cervinia, ventesima tappa della Corsa Rosa: l’olandese, detentore del titolo, ha cercato di stuzzicare l’avversario ma non è riuscito a rimontare i 40” di ritardo che lo separavano dal capitano del Team Sky e nel finale ha anzi pagato dazio. Il 33enne ha così conquistato la terza grande ...

Giro del Belgio 2018 - Christophe Laporte vince la cronometro e vola in testa alla Classifica : Christophe Laporte ha vinto la cronometro individuale di 10,6 chilometri valida come terza tappa del Giro del Belgio 2018. Il francese della Cofidis ha completato la fatica con il tempo di 12’38”, precedendo di cinque secondi l’ucraino Andrei Grivko (Astana) mentre al terzo posto si è piazzato Brian van Goetham a 7”. Grazie al successo odierno nella Bornem-Bornem, Laporte si è portato al comando della classifica generale ...

Giro d’Italia - ecco la nuova Classifica generale dopo la tappa pazzesca di oggi : Froome maglia Rosa e Azzurra - si decide tutto a Cervinia : Giro d’Italia, ecco la nuova classifica generale dopo l’impresa di Froome a Bardonecchia: il britannico è anche leader della classifica degli scalatori Chris Froome vince la sua 2ª tappa al Giro d’Italia con un’impresa leggendaria: ha attaccato da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo dello Jafferau, rifilando distacchi pazzeschi a tutti gli altri. Un’azione eroica, d’altri tempi. ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 18a tappa : Chris Froome eroico. Impresa d’altri tempi : ribalta la Classifica dopo 80 km di fuga e si prende la maglia rosa : Signore e signori, tutti in piedi per Chris Froome. C’è poco altro da dire: la 19esima tappa del Giro d’Italia 2018 ci ha consegnato un’Impresa che è già nella storia del ciclismo, con il britannico che ha attaccato ad 80 chilometri dal traguardo della Venaria Reale-Bardonecchia, riaprendo la corsa per una maglia rosa che questa mattina distava 3’22”. Complice una crisi senza fine di Simon Yates già prima ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - 19esima tappa : Chris Froome maglia rosa - ribaltone totale! Sprofondano Yates e Pozzovivo : Chris Froome ha compiuto una vera e propria impresa ribaltando il Giro d’Italia 2018. Il britannico ha realizzato un’impresa antologica che ha riscritto la storia del ciclismo, è scattato a 80 chilometri dal traguardo piazzando una frullata sul Colle delle Finestre e con una fuga solitaria ai limiti dell’impossibile ha fatto saltare il banco. La maglia rosa Simon Yates è sprofondato, Tom Dumoulin ha pagato dazio e così il ...

Passalacqua : il Braccagni conquista la seconda posizione in Classifica nel Girone A : La cronaca. Dopo soli 6' rapino deposita in rete al termine di una geometria godibile, 1-0. Il tifo è caldo sugli spalti dove sono in azione trombette e grida. Il Fonteblanda non trova i giusti ...

