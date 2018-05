Classifica Formula 1 Mondiale Piloti e Costruttori | Monaco 2018 | Hamilton primo | Vettel

Formula 1 - come cambia la Classifica piloti dopo il gran premio di Monaco : Formula 1, la nuova classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Monaco che ha regalato emozioni. Successo da parte di Daniel Ricciardo che ha continuano il dominio ma non sono mancati i brividi per la Red Bull, qualche problema alla monoposto per l’australiano che però è stato bravissimo a mantenere la prima posizione. Alle spalle Vettel che è stato penalizzato nel finale dalla virtual safety car e non ha potuto effettuare l’ultimo ...