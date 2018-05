Clamoroso scambio Psg – Real | Neymar – Cristiano Ronaldo

Calciomercato Milan - Clamoroso scambio di attaccanti con il Monaco? Video : Al termine della stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto offensivo del #Milan. Nikola Kalinic ha deluso moltissimo e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto. L'attaccante croato, infatti, non si è integrato negli schemi di Gattuso e non sta sicuramente avendo un buon rendimento. Lo stesso discorso vale per André Silva, centravanti portoghese che è stato comprato la scorsa estate ...

Calciomercato Milan - Clamoroso scambio con la Juve? Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, potrebbe essere Mario Mandzukic il prossimo colpo di mercato del club rossonero. A riportarlo è Premium Sport, testata che sta seguendo tutti gli sviluppi di mercato del club rossonero. Il croato ha trentadue anni e ha dimostrato di essere ancora in ottime condizioni fisiche, come dimostra anche la doppietta rifilata ...

L'Inter tenta il grande colpo dalla Roma - pronto un Clamoroso scambio Video : L'#Inter continua a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La societa' nerazzurra è tra le più attive tanto da avere praticamente bloccato il giovanissimo attaccante argentino classe 1997, Lautaro Martinez, che arrivera' dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro, firmando un contratto quinquennale, fino al 2023, a 1,5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria a centoventi milioni di ...