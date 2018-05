Civitanova Marche | 16enne in coma etilico

blogo

: VEDIAMOCI Civitanova Marche incontri Trans Macerata 3894417183 Ivanna Angel trans - vediamoci2018 : VEDIAMOCI Civitanova Marche incontri Trans Macerata 3894417183 Ivanna Angel trans - vediamoci2018 : VEDIAMOCI Civitanova Marche incontri Escort Macerata 3296084666 Lolita - vediamoci2018 : VEDIAMOCI Civitanova Marche incontri Accompagnatrice escort Macerata 3442819537 Rebecca bulgara da sogno -

(Di domenica 27 maggio 2018) Undivenerdì sera è finito in ospedale in. Il ragazzo ha preso parte ad una festa privata in uno chalet sul lungomare sud dove ha perso i sensi a causa dell'abuso di alcol. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto lo ha trovato incosciente e disteso a terra. Considerata l'età del giovane sono intervenuti anche i carabinieri che hanno cercato di avvertire telefonicamente senza successo la famiglia, per poi recarsi presso l'abitazione e riportare quanto accaduto.Il ragazzino è stato dimesso la mattina successiva, dopo una notte di cure che gli hanno consentito di smaltire la sbornia. I carabinieri stanno indagando per capire in quale contesto il ragazzo sia riuscito a bere così tanto da perdere i sensi, allo scopo di accertare se qualche esercente abbia somministrato alcol ai minorenni presenti alla festa. Le analisi dell'ospedale ...