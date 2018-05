Ciclismo – Ravanelli vince il Trofeo Matteotti | terzo posto per Amici e Gozzi

sportfair

: Prodezza di Ravanelli nel Trofeo Matteotti a Marcialla - Reportsport2 : Prodezza di Ravanelli nel Trofeo Matteotti a Marcialla -

(Di domenica 27 maggio 2018) Un weekend firmato Biesse Carrera quello delche vede trionfareGrande soddisfazione per la Biesse Carrera che ha vissuto un weekend al cardiopalma! Dopo il trionfo di Piccot ieri a Montalto, il team giallo-nero fa il bis con Simonecheil, seguito alda Albertoe all’ottavoda Enrico Salvador. “Sono contentissimo per i ragazzi – racconta il D.S. Marco Milesi -, stanno finalmente raccogliendo le soddisfazioni che meritano per l’impegno e il duro lavoro di questi mesi. La gara di oggi è stata perfetta e tutto il team ha contribuito al trionfo finale., in particolare si sono resi protagonisti per buona parte della gara e hanno saputo finalizzare al meglio. Davvero bravi tutti!“. Grande gioia anche per Simone, alla sua prima vittoria di stagione: ...