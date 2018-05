Ciclismo cross – Coppa del mondo | buoni piazzamenti per Fontana e Teocchi nella terza

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Il Prorider 6° nello Short Track e 16°XCO a Nove Mesto na Morave, la bergamasca dodicesimagara femminile Under 23 dicountry olimpico Marco Aureliosesto nello Short Track e sedicesimoprova maschile élite XCO. Chiaradodicesima fra le Donne Under 23XCO. E’ questo il raccolto del Team Bianchi Countervail nel week-end didel(25-27 maggio) a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca. Un fine settimana concluso con il ritiro di Stephane Tempier dalla gara XCO e i problemi fisici che hanno tormentato la prova di Nadir Colledani, 57°. La trasferta didelera iniziata nel migliore dei modi per la squadra diretta da Massimo Ghirotto. Venerdì 25 maggio, infatti, Marco Aurelioera stato nuovamente protagonista con Methanol 29.1 FS della gara di Short Track, conclusa al sesto posto. Più indietro Stephane ...