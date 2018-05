Chi compra il debito italiano chiede stabilità L' avvertimento dell' ad di

Palermo : appello dirigente Squadra Mobile - Chi compra droga favorisce la mafia : Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - "In tanti non comprendono che acquistando droga vanno ad arricchire le organizzazioni criminali e a Palermo c’è una forte domanda di sostanze stupefacenti. Ai cittadini dico: ‘Non drogatevi chi assume droga favorisce interessi Cosa nostra". A dirlo è stato il capo dell

"L'Italia risChia di dover lasciare l'euro". Il capo dell'Ifo Fuest Chiede alla Bce di verificare "se comprare bond italiani" : Nel contratto di governo della Lega e del Movimento 5 Stelle è contenuto un forte rischio per gli italiani: il Paese potrebbe finire in una crisi del debito senza precedenti, che alla fine renderebbe di fatto inevitabile la sua uscita dall'euro. L'allarme arriva da Clemens Fuest, presidente dell'istituto economico Ifo di Monaco, un osservatorio da sempre severo sul Sudeuropa, ritenuto punto di riferimento nel paese di Angela Merkel. Ed ...

Beyoncè compra una Chiesa a New Orleans dal valore di 850 mila dollari : Beyoncè compra una chiesa a New Orleans: secondo quanto rivelato da sito web TMZ, la popstar americana avrebbe proceduto all'acquisto di una chiesa, nella stessa zona in cui la cantante ha realizzato Lemonade. Stando ai dati riportati sul sito dell'agenzia immobiliare, l'edificio in pietra risale ai primi del '900 e ha una struttura di 7500 metri quadrati. Luogo simbolo e pittoresco, purtroppo la chiesa è rimasta inutilizzata negli ultimi ...

Titoli Stato : Calenda - spread? questione non è Ue ma Chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : Calenda - spread? questione non è Ue ma Chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

BTp Italia - Chi lo ha già comprato ora “pagherà” la tensione sullo spread? : Crolla la domanda di piccoli risparmiatori al terzo e ultimo giorno per comprare il nuovo titolo indicizzato all’inflazione Italiana. Quelli che lo hanno acquistato, se il Tesoro non aumenta il tasso reale, rischiano di perdere almeno 20 punti base...

Abiti firmati tarocChi comprati via web - sanzioni fino a 7mila euro per 104 clienti : Usavano Facebook come vetrina virtuale per mostrare capi di abbigliamento e accessori firmati a prezzi stracciati poi tenevano i contatti con gli interessati all'acquisto via Whatsapp e dopo aver ...

iPhone 5s - come è fatto - dove comprarlo e a Chi conviene : ... è in effetti per molti un valido portale d'ingresso nel mondo dei telefoni multifunzione e soprattutto è un ottimo modo per approcciare il mondo Apple di cui supporta ancora pienamente l'ecosistema. ...

Morata-Juve - si può Chiudere ancora con recompra : Secondo Sport Mediaset , i lavori sono in corso per Alvaro Morata alla Juventus . I bianconeri vogliono riprendere il centravanti spagnolo, ma al momento si può chiudere ancora con il diritto di recompra che ...

Fare shopping aumenta il buonumore : Chi compra di più vive più a lungo! : ... ora hai una buona scusa per contrattaccare: lo shopping fa bene ed è veramente terapeutico e a dirlo è la scienza! Fonte foto: https://pixabay.com/it/persone-negozio-megalopoli-via-3305566/ Difatti, ...

Ferrari - MarChionne : comprare altri brand? Sarebbe distrazione : Roma, 3 mag. , askanews, La Ferrari non intende fare acquisizioni di altri brand, perchè allargare i confini della società causerebbe 'distrazione'. Lo ha detto l'amministratore delegato Sergio ...

Ferrari - MarChionne : comprare altri brand? Sarebbe distrazione : Roma, 3 mag. , askanews, - La Ferrari non intende fare acquisizioni di altri brand, perchè allargare i confini della società causerebbe "distrazione". Lo ha detto l'amministratore delegato Sergio ...

Momenti Di Gioia : assurdo in TurChia - compra una gru per guardare le partite! : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Chi è Shahid Khan - il miliardario che compra Wembley per i debiti della FA : Se gli riesce il colpaccio, la tavola dello sport - tra America e la vecchia cara Europa - la prepara lui, che quand'era ragazzo se ne stava nelle cucine dei grandi alberghi a ripulire i piatti lordi ...