Chelsea Manning al Wired Next Fest | “Serve un’etica per le macchine”

wired

: Da Chelsea Manning ad Alessandro Del Piero, ecco chi sentire oggi al #WNF18 di Milano. - wireditalia : Da Chelsea Manning ad Alessandro Del Piero, ecco chi sentire oggi al #WNF18 di Milano. - mascaweb : Retweeted Carlo Nardone (@cmnit): È il momento di Chelsea Manning a #WNF18 #WiredNextFest #Milano - ci_polla : RT @p_arm: Chelsea Manning: «Twitter è una piattaforma potentissima ma bisogna fare attenzione ai pregiudizi che comporta. Gli effetti di i… -

(Di domenica 27 maggio 2018) “Un dottore, quando prende una decisione che può salvare o meno la vita a un paziente, ha un potere enorme. Chi lavora con l’intelligenza artificiale ha lo stesso potere ma con un’ordine di grandezza diverse volte maggiore”. E così come i medici sostengono il giuramento di Ippocrate, “serve un codice etico anche per chi lavora con le macchine e l’AI“. Ne è convinta, l’ex soldato e oggi attivista condannata per aver fornito dati e cablogrammi alla piattaforma Wikileaks nel 2010. Protagonista, questo pomeriggio, di uno degli incontri più partecipati dal pubblico del. Un codice etico, dunque. Che però la stessavede solo come un punto di partenza. “Noi pensiamo che problemi come questi possano essere risolti dai parlamenti o dalle agenzie governative. In realtà sono le stesse persone che ...