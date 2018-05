Che Tempo Che Fa | Puntata 27 maggio | Diretta

blogo

(Di domenica 27 maggio 2018) Torna l'appuntamento con CheChe fa di Fabio Fazio, in onda domenica 27alle 20:35 su Rai1. CheChe Fa 272018 La scaletta Spazio alla politica con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a ricoprire tale incarico. Ospite in studio anche Roberto Bolle, che dall’11 al 17 giugno presenterà a Milano lo spettacolo “OnDance – Accendiamo la danza”, un tributo alla danza progettato dall’“Étoile dei Due Mondi”. Un invito a ballare e far ballare, una festa della danza in ogni sua forma e ritmo. Dopo Mancini nelladella scorsa settimana, arriva l’ex commissario della Nazionale Gian Piero Ventura, per l'occasione scrittore: uscirà a fine giugno il libro “Azzurro”. In studio anche la coppia Fedez e J-Ax, pronta a celebrare la fine del loro sodalizio con un concerto conclusivo il 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di ...