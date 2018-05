Che sarà domani

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi e del weekend 26-27 maggio : Pesci attento all'amore - Che giorni saranno? : Oroscopo del fine settimana di PAOLO Fox: analisi segno per segno. Per il Leone il cielo è luminoso, Mercurio ha iniziato un transito positivo, ottimo cielo per il segno dei Gemelli.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:15:00 GMT)

Ecco perché Shadow of the Tomb Raider sarà una storia emozionante : In queste ore, Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Shadow of the Tomb Raider che ha per protagonista Jill Murray, sceneggiatrice della nuova avventura di Lara Croft che rappresenta il terzo e conclusivo capitolo della serie avviata da Crystal Dynamics nel 2013. Nel video la Murray spiega che, nel momento in cui Lara diventa a tutti gli effetti Tomb Raider, dovrà decidere se essere un'eroina o una minaccia. ...

Giuseppe Conte arriva da Ignazio Visco e scrive su Fb : "Chi ha subito truffe o raggiri dalle banChe sarà risarcito" : Prima le vittime del Salva banche, poi l'uomo che deve vigiliare sugli istituti di credito. Sono i primi appuntamenti pubblici del premier incaricato Giuseppe Conte, che - taxi e scorta - è arrivato a Palazzo Koch per l'incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.Nella serata di ieri l'incontro con una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. "Queste persone, come tante altre, devono ...

Giuseppe Conte : "Chi è stato truffato dalle banChe sarà risarcito" : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha concluso questa giornata di consultazioni con un breve discorso nel corso del quale ha definito proficua questa giornata di confronti e ha spiegato che intenderà agire con rapidità nel definire una squadra di governo ed iniziare così il prima possibile a governare, non appena otterrà la fiducia in Parlamento.Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con i principali rappresentati di ...

BanChe - Conte : truffati saranno risarciti : 20.18 Le consultazioni sono state "utili" per la formazione del Governo. Così il premier incaricato Giuseppe Conte, ringraziando tutti i partiti. "Concluderò la giornata incontrando una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per il default delle Banche: chi ha subito truffe e raggiri sarà risarcito -annuncia-. Questa tutela sarà uno dei principali impegni di questo governo". E assicura: "Proporrò a Mattarella ministri politici che ...

FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 : FIFA ed EA svelano Che sarà Londra la città dove verrà incoronato il vincitore : Oggi Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annunciano che le EA SPORTS FIFA 18 Global Series si concluderanno a Londra dal 2 al 4 agosto con la FIFA eWorld Cup Grand Final 2018, dove 32 contendenti si sfideranno per raggiungere il titolo di campione del mondo. La qualificazione per ottenere uno di questi 32 posti si svolgerà dal 28 al 30 maggio e dall'1 al 3 giugno ad Amsterdam dove 128 contendenti si ...

Citroën C5 Aircross - La Suv debutta in Europa e sarà anChe ibrida : A poco più di un anno dal debutto in anteprima mondiale al Salone di Shanghai, la Citroën ha tolto i veli dalla versione europea della C5 Aircross, Suv globale che avrà il compito di aprire la strada del marchio francese verso l'elettrificazione. Il nuovo modello si andrà a posizionare al vertice della gamma, proponendosi con tecnologie e dotazioni totalmente inedite per il marchio transalpino.Muscolosa ma ricercata. Sottili gruppi ottici ...

DeutsChe Bank - i tagli saranno 7mila. La scure sull'attività di trading : MILANO - Dopo le indiscrezioni della stampa, Deutsche Bank ha annunciato l'intenzione di tagliare oltre 7.000 posti di lavoro per rassicurare gli investitori rispetto alla volontà di tornare alla ...

Calcio femminile - Sara Gama : “Il Brescia ci ha dato filo da torcere. Mi auguro Che il modello della Juventus venga seguito” : Il campionato italiano di Calcio femminile è andato in archivio e la Juventus si è potuta fregiare del primo Scudetto della propria storia alla prima apparizione nella massima serie. Un risultato storico che inorgoglisce le ragazze di Rita Guarino, capaci di piegare ai calci di rigore il Brescia (5-4) e portarsi a casa un titolo tricolore molto importante sotto ogni profilo. Juve che, infatti, si conferma leader del “Pallone” in ...

Sarah Scazzi - Ivano Russo incastrato da ex compagna?/ Delitto Avetrana - MiChele Misseri torna ad autoaccusarsi : Sarah Scazzi, nuova udienza del procedimento sul Delitto di Avetrana che vede imputato anche Ivano Russo: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:57:00 GMT)

Trapelato il manuale d’uso di Xiaomi Mi Band 3 - Che non sarà troppo diverso dai predecessori : A poco più di una settimana dalla probabile presentazione di Xiaomi Mi Band 3, scopriamo nuovi dettagli sulla nuova edizione della smartBand, che mostra parecchi punti in comune con i modelli precedenti. L'articolo Trapelato il manuale d’uso di Xiaomi Mi Band 3, che non sarà troppo diverso dai predecessori proviene da TuttoAndroid.

Rachid Assarag/ Il caso del detenuto marocchino Che accusò i poliziotti penitenziari (Le Iene Show) : Le Iene tornano a parlare della situazione nelle carceri italiane. Matteo Viviani intervista Rachid Assarag, che sostIene di aver subìto aggressioni da parte di alcuni agenti di polizia.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:20:00 GMT)

Rainbow Six Siege : con Operazione Para Bellum saranno introdotti anChe i miglioramenti per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : Ubisoft ha confermato che il popolare sParatutto multiplayer Rainbow Six: Siege godrà dei miglioramenti di PS4 Pro e Xbox One X (finalmente!) con l'imminente aggiornamento Operazione Para Bellum già provato in anteprima per voi. Come riporta WCCFTech, Ubisoft ha annunciato che i miglioramenti del gioco con il prossimo aggiornamento includeranno una risoluzione di 1728p su Xbox One X e 1440p su PS4 Pro.La risoluzione verrà ridimensionata ...