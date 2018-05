Che fine ha fatto? Da Doni a Iaquinta | da Adiyiah a Baccaglini | la 4a stagione

Le "Case bianChe" di Brescia : rifiuti dalle finestre e paura : Brescia - Il Papa si è fermato alle "Case Bianche" di via Salomone. Ma oltre Milano le strade del degrado non si fermano. Anzi, a Brescia, le torri di San Polo non hanno niente da invidiare alle ormai famose Case Banche della Trecca, di cui da un anno si parla dopo la visita di Bergoglio.San Polo è il quartiere più popoloso di Brescia. Cinque torri svettano tagliando il cielo della città. Sono state costruite negli anni in cui la verticalità era ...

FINE DELL'EURO/ E Italia a pezzi : a qualcuno può anChe far comodo… : La situazione dell’Italia non è facile e l’arrivo di un governo populista quando si avvicina la FINE dell’euro sembra una coincidenza piuttosto curiosa. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 06:02:00 GMT)PAOLO SAVONA/ "L'euro rischia di 'uccidere' l'Italia: conviene uscire", di M. BiscellaEURO/ L'opzione per cui fanno il tifo i mercati (ma che fa male all'Italia), di P. Annoni

Piazza Affari crolla a fine ottava - male banChe e utility : Si profilano tempi più lunghi per la scelta della squadra di governo con ancora forti dubbi sulla scelta di alcuni dicasteri chiave, a partire da quello dell'Economia. Salvini e Di Maio continuano a ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - Che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Ufficiale la nuova versione di La fine della Chemio con Elisa - Jovanotti - Manuel Agnelli e altri (video e testo) : La nuova versione di La fine della chemio è finalmente Ufficiale. I Sick Tamburo hanno chiamato a raccolta alcuni dei nomi più importanti della musica italiana per un intento benefico. Il ricavato del brano, distribuito in tutte le piattaforme digitali e di streaming, sarà infatti devoluto all'associazione A.N.D.O.S. di Pordenone e a quella sportiva Donne in Rosa Lago Burida, che riunisce un gruppo di donne operate al seno che vanno avanti ...

Grey’s Anatomy : Che fine hanno fatto gli ex protagonisti? : Cosa fanno gli attori che hanno lasciato Grey’s Anatomy? Scopri quello che è successo agli ex protagonisti del medical drama firmato Shondaland. Grey’s Anatomy: Patrick Dempsey e Sandra Oh Cominciamo a vedere dove sono finiti Patrick Dempsey (Derek Shepherd) e Sandra Oh (Cristina Yang), usciti dal cast del medical drama di Shonda Rimes rispettivamente nel 2015 e nel 2014. Entrambi tornano in TV in due ...

Giro d’Italia 2018 - domani il Colle delle Finestre - Cima Coppi di questa edizione : c’è lo sterrato! Una salita tremenda Che può ribaltare tutto : Siamo alla resa dei conti, il Giro d’Italia 2018 arriva alle sue battute conclusive, ogni momento può essere quello buono per sferrare l’attacco vincente. Simon Yates è ormai il grande favorito per il successo finale, Tom Dumoulin prova però a rimontare, Chris Froome ha ancora in mente il ribaltone folle, Domenico Pozzovivo è in lotta per il terzo posto. tutto può succedere in coda alla Corsa Rosa e il tappone da Venaria Reale a ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (25 maggio) : Venaria Reale-Bardonecchia. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Colle delle Finestre e Jafferau - Che tappone! : domani (venerdì 24 maggio) si correrà la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, 184 km da Venaria Reale a Bardonecchia. Un tappone alpino, che con i suoi 4.500 metri di dislivello sarà una delle frazioni più dure di questa edizione. Il percorso inizia a salire gradualmente fin dalla partenza per arrivare al primo GPM di giornata, il Colle del Lys (13,4 km al 4.1%). Al termine della discesa, un tratto di falsopiano che porterà i ...

Che fine ha fatto Trevor Engelson - ex marito di Meghan Markle? : Si troverebbe in Sud America. Ma il Sud America è grande. Che tipo sarà questo Trevor Engelson, ex marito di Meghan Markle? Più da scalata del Machu Picchu in Perù o in crociera alle Galapagos? O magari è a Rio de Janeiro, sotto le piogge dell’autunno tropicale, fingendosi un turista che ha sbagliato stagione, per evitare paparazzi e curiosi. Engelson, come si sa, ha sposato Meghan nel 2011, ma hanno divorziato circa due anni dopo. Lei, scrive ...

Lo scontro alla rotonda tra supercar è da capogiro. Guarda Che brutta fine hanno fatto la Ferrari e la PorsChe : Il danno è uno di quelli che lascia il segno: 200mila euro. Tanto costerà lo scontro tra una Ferrari 458 e una Porsche Cayman GTS avvenuto pochi giorni fa a una rotonda di Sheffield, in Inghilterra. Il conducente della Porsche ha riportato lievi ferite, mentre quello della Ferrari, dopo l’incidente, è fuggito. L'articolo Lo scontro alla rotonda tra supercar è da capogiro. Guarda che brutta fine hanno fatto la Ferrari e la Porsche proviene ...

Che fine ha fatto Brooke Shields : Eterna ragazza di Laguna Blu e bambina prodigio: Brooke Shields a 52 anni è ancora bellissima, ma soprattutto sulla cresta dell’onda. La sua fama nel corso degli anni non è mai finita e oggi che ha quasi 53 anni (li compirà il prossimo 31 maggio) può ancora permettersi di posare in bikini. L’ha fatto per una campagna pubblicitaria, postando le foto dello shooting su Instagram e riscuotendo un enorme successo. D’altronde per lei ...

Spunti in acquisto sulle banChe. Fineco in pole : Teleborsa, - Tornano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari, seppur limitati, dopo lo scivolone della vigilia, sulla scia della forte risalita dello spread BTP-Bund, complice l'attuale ...

