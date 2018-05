Che cos’è l’impeachment e perché Di Maio e Meloni lo chiedono per Mattarella

Gdpr - Nuova Legge sulla Privacy/ Cos’è e perché tutte quelle mail : le sanzioni : Cos'è il Gdpr e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento sulla Privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:34:00 GMT)

Towel Day - Che cos’è e cosa c’entra Guida galattica per gli autostoppisti : Il Towel Day è una giornata chiave per chi ama Guida galattica per gli autostoppisti, il romanzo più noto di Douglas Adams. Il 25 maggio di ogni anno i lettori di Adams sparsi in tutto il mondo si trascinano dietro il loro asciugamano perché nel loro libro-Guida ha un ruolo fondamentale. Il primo Towel Day risale al 2001 ed è stato celebrato ad appena due settimane dalla morte dell’autore americano, scomparso proprio nel maggio di ...

GDPR - NUOVA LEGGE SULLA PRIVACY/ Cos’è e perché tutte quelle mail : ecco cosa non cambia : Cos'è il GDPR e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento SULLA PRIVACY e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:23:00 GMT)

Cos’è il Toblerone Tunnel? Il body trend sexy Che fa impazzire i social [GALLERY] : Il Toblerone Tunnel fa impazzire il web, ma cos’è questo body trend che rende irresistibili le pose social? Ecco chi lo usa per sedurre utenti ed accalappiarsi like Il lato b è sempre più protagonista delle sexy pose social di modelle e fashion blogger. Lo è così tanto da rendere un particolare dei di dietro delle star di Instagram davvero cool. Quel triangolino che si forma tra il sedere e le cosce di queste bellezze è diventato un body ...

Burning Man - Che cos’è? Storia di un festival senza paragoni : Da un falò di pochi amici a evento internazionale diventato trampolino di lancio per modelle in erba e passerella per i volti del jet-set americano. La strana parabola del The Burning Man festival ha scalfito parte delle peculiarità del progetto ideato a metà anni Ottanta, in favore di un fenomeno di copertina che resta tuttavia per molti versi un qualcosa di unico nell’ampio panorama di appuntamenti dedicati alla controcultura. Gli ispiratori ...

Mutuo alla Francese : Che cos’è - piano ammortamento - calcolo rata e interessi : L’acquisto di una casa è uno dei passi più importanti nella vita di ognuno; tuttavia molto spesso si deve ricorrere a un accordo con un istituto di credito che preveda una clausola che regoli le modalità del rimborso dei soldi prestati per l’acquisto dell’immobile. Nello specifico ci occuperemo del piano di ammortamento previsto dal Mutuo alla Francese: che cos’è e come il contratto sottoscritto organizzi il rientro del debito, e come sia ...

La dieta del microbioma. Cos’è e perché farebbe così bene : Perdere peso, sentirsi in forma e prevenire le malattie: sono questi gli effetti della dieta del microbioma, fondamentale per la nostra salute. Cos’è il microbioma e perché è così importante? Si tratta di un insieme di batteri, virus e fughi presenti nel nostro intestino, in particolare nella zona del colon, dove pesano circa 2 kg. Questo aspetto è stato studiato a lungo da Michael Mosley, celebre medico inglese che ha studiato il ...

Cos’è la Maledetta/ Video - la punizione di Andrea Pirlo Che divenne il suo marchio di fabbrica : Cos’è la Maledetta Video, la punizione di Andrea Pirlo che divenne il suo marchio di fabbrica. Ecco come nacque il famoso calcio piazzato che rese famoso il bresciano in tutto il mondo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:20:00 GMT)

Che cos’è Typee : È la piattaforma di scrittura online della scuola Belleville, che ha lanciato un manifesto programmatico e un concorso letterario The post Che cos’è Typee appeared first on Il Post.

Amazon tax - ecco cos’è : avrebbe senso anChe in Italia? : Il consiglio comunale di Seattle, la metropoli nello stato di Washington dove Amazon è nata, cresciuta e ha il suo quartier generale (ma presto ne nascerà un altro), ha approvato un provvedimento che le cronache statunitensi stanno raccontando come “Amazon tax”. Con un voto unanime (9-0) il comune ha così approvato una versione light di una precedente, e più pesante, proposta, che aveva provocato un’alzata di scudi dalla medesima Amazon – ...

Cos’è la leucemia mieloide Che ha colpito Alfonso Signorini : Alfonso Signorini ha svelato per la prima volta di aver combattuto contro la leucemia mieloide, una malattia che gli ha cambiato la vita. Era il 2011 quando l’esperto di gossip e conduttore, all’epoca alla guida del programma Kalispera, ricevette una diagnosi terribile. Alfonso Signorini stava intervistando Sabrina Ferilli e Christian De Sica quando iniziò a sudare e a sentirsi male. “A mezzanotte avevo 40 di febbre – ha ...

Sexsomnia - cos’è l’attività sessuale notturna Che può trasformarsi in violenza : La parola Sexsomnia indica una condizione medica di recente definita come un disturbo del comportamento sessuale durante il sonno. Nello specifico rappresenta una particolare situazione di sonnambulismo in cui si mette in atto un’attività sessuale in modo inconscio; di solito si manifesta nella fase non-rem del sonno, in cui il corpo e le sue funzioni sono in una lenta fase di addormentamento e rilassatezza. Il soggetto è inconsapevole di questa ...

Dieta Sirt - ecco Che cos’è e i dubbi sul fatto che funzioni davvero : (Foto: Getty Images) In rete se ne parla come “la Dieta del gene magro”. Perché sarebbe basata sull’azione di un gruppo di proteine, le Sirtuine (donde il nome di Dieta Sirt) capaci di attivare una famiglia di geni correlati all’attivazione del metabolismo. E che quindi, se opportunamente stimolati, aiuterebbero l’organismo a bruciare più facilmente e velocemente le calorie assunte con il cibo, favorendo così un dimagrimento rapido e senza ...

Indipendenza emotiva - Che cos’è e a cosa serve : Ogni giorno prendiamo milioni di decisioni. Ma quante di queste sono veramente libere? In effetti, se ci riflettiamo un attimo non sono tantissime. La ragione è semplice. Siamo perennemente condizionati da ciò che pensano gli altri perché comunichiamo poco con la mente inconscia che invece potrebbe essere una preziosa alleata non solo nei cambiamenti, ma anche nelle relazioni. Il rischio? Finiamo per “fare a pugni” con le emozioni più profonde e ...