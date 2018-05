Champions | Vince il Real con super Bale e le papere di Karius

Real - Zidane vince la 3Champions League di fila : è record : Tatticamente non è e forse non sarà mai il miglior allenatore del mondo, ma dal punto di vista della gestione, dell'equilibrio dello spogliatoio e delle motivazioni " oltre che della passione, ...

Il Real Madrid vince la Champions League : Liverpool ko 3-1. Terza consecutiva per i blancos : A Kiev è successo di tutto nella finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo anche se nella prima frazione si è dovuto registrare il forfait di Salah, uscito al 30', per un infortunio alla spalla. Nella ripresa è sceso però in campo Karius che ha spalancato la porta a Benzema al 51'. Mané ha subito pareggiato i conti ma Bale, al 64', ha riportato in vantaggio il Real con un gol in ...

Il Real vince la Champions grazie a due gol ridicoli e a un capolavoro : I due gol più ridicoli della storia delle finali di Champions League. E il più bello. La finale di Kiev è stata emozionante e drammatica, tremenda e commovente, almeno fino a quando quell’abominio di Karius – che qualcuno si ostina a chiamare portiere – ha deciso di entrare nel mito e regalare al Re

VIDEO Le papere di Loris Karius nella Finale di Champions League! Due errori clamorosi - Bale e Benzema segnano e il Real Madrid vince : Loris Karius, portiere del Liverpool, ha commesso due clamorose papere nella Finale della Champions League 2018 di calcio. L’estremo difensore dei Reds, infatti, è stato il grande colpevole della sconfitta degli inglesi contro il Real Madrid. C’è il suo zampino sul primo e sul terzo gol delle merengues. Nel primo caso, ha cercato un frettoloso rinvio con le mani senza accorgersi che nei paraggi c’era Benzema, abile dunque a ...

Zidane - sei nella storia : primo allenatore a vincere tre Champions di fila : Si è conclusa la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, sempre più nella storia i Blancos ed il tecnico Zinedine Zidane, si tratta del terzo trofeo consecutivo, grandi recriminazioni per la squadra di Klopp, ad un passo da un risultato incredibile e sorprendente. Ma alla fine ha vinto la squadra con maggiore qualità tecnica, qualità che ha condannato il Liverpool come dimostra il primo gol, clamoroso errore del portiere Karius, ...

VIDEO Gareth Bale segna in rovesciata nella Finale di Champions League! Gol da antologia alla Ronaldo - il Real Madrid vince : Gareth Bale ha segnato un gol spettacolare nella Finale della Champions League 2018 di calcio. Il gallese ha siglato la rete del 2-1 con una rovesciata d’autore: colpo da maestro davvero sbalorditivo che ha permesso al Real Madrid di battere il Liverpool e di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Di seguito il VIDEO del gol in rovesciata di Gareth Bale in Real Madrid-Liverpool, Finale della Champions League ...

Coppa Latina : Milan vincente e Torino rinato nell'antenata della Champions : Da segnalare, come riporta Vittorio Pozzo nella cronaca della partita per La Stampa , che i tifosi spagnoli presenti allo stadio fecero il tifo per i granata esponendo una bandiera con scritto 'Viva ...

Real Madrid - è sempre Ronaldo-Marcelo-Casemiro : una scaramanzia per vincere la Champions : sempre loro tre, come i Moschettieri del celebre capolavoro di Dumas. Dimenticatevi però Athos, Porthos e Aramis: nel 2018 solo Cristiano Ronaldo, Marcelo e Casemiro. Insieme, per la quarta trasferta ...

Liverpool - Klopp : "A Kiev per vincere. Al 50% la Champions sarà nostra" : C'è il sole. C'è la voglia di Kiev di godersi la finale di Champions, anche se nel calcio moderno questi eventi dal vivo sono ormai riservati solo ai privilegiati, ai ricchi e a chi è disposto a ...

Napoli - ecco Ancelotti il vincente : le Champions al Milan - la Decima col Real e... : "Chi mi piacerebbe allenare in una squadra futura? Tra gli italiani dico Insigne". Profetico: ecco una nuova dote di Carlo Ancelotti. Le altre, invece, sono arcinote a tutti: Carletto è un grandissimo ...

Il 22 maggio 2010 l'Inter vinceva la Champions League Video : Sono passati otto anni da quando l'Inter guidata dall'allenatore portoghese Jose Mourinho vinceva la Champions League: fu l'anno in cui la formazione riuscì a raggiungere un record importante come quello del Triplete. Il destino ha voluto che dopo otto anni da quell'importante evento i nerazzurri sono tornati in Champions [Video] dopo un'eroica partita contro i rivali della Lazio: la formazione di Spalletti ha dimostrato una grande anima in ...

Champions - Zidane Il Real è affamato - vogliamo vincere sempre e tutto : MADRID - 'Nessuno può dirci che siamo meno affamati'. Sabato a Kiev si gioca la finale di Champions League e Zinedine Zidane mette nel mirino la terza coppa dalle grandi orecchie consecutiva lanciando ...

Disfatta Lazio - all’Olimpico vince l’Inter. Niente Champions : Novanta minuti che sanno di finale quelli che vedono la Lazio affrontare l’Inter tra le mura amiche dell’Olimpico, che oggi registra il tutto esaurito con ben. In palio c’è il quarto posto in classifica, ovvero l’ultimo per accedere alla Champions League. Due risultati a disposizione dei biancocelesti, il pareggio e la vittoria, uno solo quello […] L'articolo Disfatta Lazio, all’Olimpico vince l’Inter. ...