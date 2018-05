Champions | Ronaldo gela i tifosi con parole che sanno d' addio

Cristiano Ronaldo - la bomba dopo la Champions League : 'È stato bello' - verso l'addio al Real Madrid : In ballo, oltre alla sensazione di un leggendario ciclo personale ormai al tramonto per mancanza di stimoli, anche una questione di orgoglio: Ronaldo è convinto di essere il migliore al mondo, più ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL REAL MADRID/ Le clamorose parole dopo la finale di Champions - Neymar il sostituto? : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:44:00 GMT)

Champions - Ronaldo dà l'addio a Madrid : "È stato bello..." : Cristiano Ronaldo manda nel panico i tifosi del Real Madrid subito dopo la vittoria della Champions League contro il Liverpool. Sono bastate poche parole a far scattare i dubbi sul futuro del campione dei blancos. Un verbo in particolare, declinato al passato, sta facendo discutere tutta la Spagna."L'importante era vincere, entrare nella storia e dobbiamo andare avanti", ha detto il campione subito dopo la premiazione, come riporta As. Il ...

Cristiano Ronaldo da urlo : raggiunti Maldini e Costacurta a quota 5 Champions : La coppa del mondo, infatti, è l'unico trofeo mai vinto dall'ex Manchester United che due anni fa trionfò con il suo Portogallo all'Europeo in Francia proprio contro i padroni di casa guidati da ...

Champions - l'invasione di campo al 93' che impedisce a Ronaldo di segnare : Il Real Madrid ha vinto la Champions League in finale contro il Liverpool, la terza consecutiva, la tredicesima nella sua storia. La serata ha regalato diverse emozioni: dall'infortunio di Salah, a ...

Finale Champions 2018 - Bale come Ronaldo? Il gol in rovesciata è clamoroso : Il paragone è partito in automatico. Perché due rovesciate così simili nella stessa edizione della Champions League sono una rarità, clamoroso come arrivino da giocatori della stessa squadra. gareth ...

VIDEO Gareth Bale segna in rovesciata nella Finale di Champions League! Gol da antologia alla Ronaldo - il Real Madrid vince : Gareth Bale ha segnato un gol spettacolare nella Finale della Champions League 2018 di calcio. Il gallese ha siglato la rete del 2-1 con una rovesciata d’autore: colpo da maestro davvero sbalorditivo che ha permesso al Real Madrid di battere il Liverpool e di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Di seguito il VIDEO del gol in rovesciata di Gareth Bale in Real Madrid-Liverpool, Finale della Champions League ...

LIVE Pagelle Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : super sfida tra Cristiano Ronaldo e Salah : Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE della sfida tra Real Madrid e LIVErpool. Ormai ci siamo, il grande giorno è giunto: l’ultimo verdetto della stagione europea del calcio sta per essere emesso. Oggi, alle ore 20.45 a Kiev, in Ucraina, nella cornice dello stadio Olimpico, si deciderà il nome della squadra campione d’Europa per club. I Blancos giungono a questo atto Finale con la consapevolezza di poter scrivere la storia della ...

Champions - l'ora della finale : Ronaldo contro Salah - a Kiev è Real Madrid-Liverpool : In Ucraina sarà incoronata la regina d'Europa. Gli spagnoli a caccia della Tredicesima, la terza consecutiva, il Liverpool torna a giocarsi il trofeo dopo 11 anni. Salah sfida CR7, Isco e Bale e contro Firmino e Mané.

Champions - contro il Liverpool Cristiano Ronaldo punta al record di Maldini e Costacurta : Ancelotti? Mi ha stupito" Proprio Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha parlato del momento di forma di Cristiano Ronaldo: "Ti sembra di poterlo marcare ma poi ti fa gol in tutti i modi, ora è ...

Real-Liverpool - Ronaldo-Salah : the Champions : Una volta Ronaldo che non ha davanti Messi, si ritrova Salah, ovvero l'altro Messi, quello d'Egitto. Momo - quello del Liverpool - è alla fine di una stagione vissuta, per numeri e prestazioni, , ...

Champions - la maledizione di Klopp e la terza di Zidane : Ronaldo contro Salah - a Kiev è Real-Liverpool : Gli spagnoli per il terzo anno consecutivo possono prendersi la Coppa, gli inglesi sognano l'impresa come nel 1981

Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League : le probabili formazioni. Ballottaggio Bale-Isco - sfida stellare tra Salah e Ronaldo : La notte delle stelle sta per avere inizio. Real Madrid e Liverpool sono pronti a contendersi a Kiev stasera, sabato 26 maggio, la coppa dalle grandi orecchie nella Finale di Champions League 2017-2018. I Galacticos sono reduci da due trionfi consecutivi e si apprestano a disputare la quarta Finale negli ultimi cinque anni, segnale evidente di un gruppo formidabile e capace di segnare un’era. I Reds, dal canto loro, sono giunti ...

Ronaldo contro Salah : la finale di Champions è una questione di stile : Cristiano Ronaldo non ha un capello fuori posto. I riccioli ingovernabili di Momo Salah, invece, sono diventati il suo marchio di fabbrica, tanto che i tifosi indossano delle parrucche per celebrarlo. Cristiano Ronaldo poi non ha un pelo sul corpo, mentre Momo Salah ha una barba incolta, che non ha alcuna intenzione di tagliare. Cristiano Ronaldo quando segna scivola sul prato con la sua classica esultanza, e se ha qualcosa che non va cerca un ...