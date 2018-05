Champions League | Deschamps loda Zidane | “è favoloso”

Champions League - la stampa spagnola celebra il Real Madrid : “Invenc13les” : Gli invincibili del Real Madrid sono stati osannati dalla stampa iberica al termine dell’ennesima cavalcata che ha portato alla vittoria della Champions League La stampa spagnola celebra la 13esima Champions League della storia del Real Madrid conquistata ieri sera a Kiev grazie al 3-1 contro il Liverpool. Sulle prime pagine dei quotidiani iberici grande spazio per l’impresa dell’11 di Zinedine Zidane che porta a casa la ...

Cristiano Ronaldo - la bomba dopo la Champions League : 'È stato bello' - verso l'addio al Real Madrid : In ballo, oltre alla sensazione di un leggendario ciclo personale ormai al tramonto per mancanza di stimoli, anche una questione di orgoglio: Ronaldo è convinto di essere il migliore al mondo, più ...

Champions League 2018/2019 - ecco le FASCE : novità clamorose - si accende una grande speranza per la Roma! : Si delinea il quadro della Champions League 2018/2019, in vista del sorteggio degli 8 gruppi del prossimo 30 Agosto a Monaco. Un appuntamento attesissimo per le quattro italiane che hanno conquistato il “pass” per la partecipazione a un’edizione che si prospetta molto competitiva: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Sarà la corsa a detronizzare il Real Madrid dopo le tre Champions League consecutive e la grande rivoluzione di ...

Champions League - Claudio Amendola ed il tweet shock contro Karius : “si dia all’eroina” : Claudio Amendola ha commentato le papere di Karius in maniera alquanto eccessiva, l’accenno all’eroina andava evitato assolutamente Claudio Amendola stavolta ha esagerato. Il noto attore romano, ha commentato ieri attraverso la propria pagina Twitter la finale di Champions League, decisa da qualche errore di troppo del portiere del Liverpool Karius. Il commento di Amendola però è stato un po’ troppo eccessivo, criticatissimo ...

Gareth Bale/ Video - la sua rovesciata in Finale tra i gol più belli nella storia della Champions League : Il Video della rovesciata di Gareth Bale nella Finale di Champions League: un grande pezzo di bravura da parte del calciatore gallese e una rete ancora una volta decisiva per il Real Madrid(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:40:00 GMT)

Video Gol Real Madrid-Liverpool 3-1 : Highlights e Tabellino Finale Champions League 26-05-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Liverpool 3-1: Cronaca e Video Gol Benzema,Manè,Bale,Bale Finale Champions League 26-05-2018 Il Real Madrid è di nuovo campione d’Europa per la terza volta consecutiva e la tredicesima coppa nella storia, mai nessuna squadra al mondo è riuscita in un’impresa tale. Dopo la vittoria contro il Liverpool per 3-1, si respira aria di festa a Madrid. Festa fino a tardi per la terza Champions League vinta ...

Champions League - la solitudine di Loris Karius : la doppia papera del portiere del Liverpool che segnerà una carriera : Un portiere solo che piange. Saponetta Loris Karius sul tetto d’Europa ci arriva sdraiato con la schiena sul prato e i guantoni sul viso. Codino alla Beckham, tatuaggi sugli avambracci e lacrimoni di bimbo. La carriera del bel vichingo 24enne portiere del Liverpool finisce qui. Tra i pali della porta sud dell’Olimpico di Kiev. Nessuno oserà più chiamarlo in causa mentre si gioca a pallone. Niente palla all’indietro, niente passaggio all’estremo ...

Ascolti tv ieri - Signore e Signori … Al Bano e Romina vs Finale Champions League | Dati Auditel 26 maggio 2018 : Serata particolare quella di sabato 26 maggio 2018. Gli Ascolti tv di ieri hanno dovuto registrare Dati relativi ad una sfida molti diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati assistere. Niente duello fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. La penultima puntata di Amici 17 andrà in onda, infatti, domenica 27 maggio 2018 mentre Ballando con le Stelle 2018 è terminato settimana scorsa. Su Rai 1 è andata in onda la replica del concerto ...

Fifa 18 : disponibile la card di Bale “Man of the Match” – Uomo partita della finale di Champions League : Offerta! God of War - Bonus Edition [Esclusiva Amazon.it] - PlayStation 4 Kratos è tornato!In un mondo popolato da mostri, draghi e dei, Kratos sarà costretto ad impugnare ancora una volta l'ascia di guerra per difendere ciò che gli è più caro.Circa 30 ore di gioco da vivere immerso negli incontaminati regni del folklore nordicoSfrutta […] L'articolo Fifa 18: disponibile la card di Bale “Man of the Match” – Uomo partita ...

Champions League - Real Madrid-Liverpool 3-1 : spagnoli campioni per la terza volta di fila con Bale e le papere di Karius : E tre. Consecutive. Questa volta senza il graffio di Cristiano Ronaldo, ma con Gareth Bale che diventa il primo giocatore a segnare una doppietta in una finale di Champions subentrando dalla panchina. Il Real Madrid è sempre di più nella storia: la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane si conferma campione d’Europa battendo per 3-1 il Liverpool nella finale di Kiev. Fanno 13 Champions vinte nella sua storia, record assoluto. E poi sono ...

VIDEO/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : polemiche nel web su Ramos. Highlights e gol (Finale Champions League) : VIDEO Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): Highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018, che si è disputata ieri sera a Kiev.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:10:00 GMT)

PAGELLE/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : incubo Karius - i voti della partita (Finale Champions League) : PAGELLE Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:42:00 GMT)

Real - Zidane vince la 3Champions League di fila : è record : Tatticamente non è e forse non sarà mai il miglior allenatore del mondo, ma dal punto di vista della gestione, dell'equilibrio dello spogliatoio e delle motivazioni " oltre che della passione, ...

Il Real Madrid ha vinto la Champions League : Nella finale di ieri ha battuto 3-1 il Liverpool, soprattutto grazie agli errori del portiere Loris Karius The post Il Real Madrid ha vinto la Champions League appeared first on Il Post.