Champions League | Claudio Amendola ed il tweet shock contro Karius | “si dia all’eroina”

Gareth Bale/ Video - la sua rovesciata in Finale tra i gol più belli nella storia della Champions League : Il Video della rovesciata di Gareth Bale nella Finale di Champions League: un grande pezzo di bravura da parte del calciatore gallese e una rete ancora una volta decisiva per il Real Madrid

Video Gol Real Madrid-Liverpool 3-1 : Highlights e Tabellino Finale Champions League 26-05-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Liverpool 3-1: Cronaca e Video Gol Benzema,Manè,Bale,Bale Finale Champions League 26-05-2018 Il Real Madrid è di nuovo campione d'Europa per la terza volta consecutiva e la tredicesima coppa nella storia, mai nessuna squadra al mondo è riuscita in un'impresa tale. Dopo la vittoria contro il Liverpool per 3-1, si respira aria di festa a Madrid. Festa fino a tardi per la terza Champions League vinta ...

Champions League - la solitudine di Loris Karius : la doppia papera del portiere del Liverpool che segnerà una carriera : Un portiere solo che piange. Saponetta Loris Karius sul tetto d’Europa ci arriva sdraiato con la schiena sul prato e i guantoni sul viso. Codino alla Beckham, tatuaggi sugli avambracci e lacrimoni di bimbo. La carriera del bel vichingo 24enne portiere del Liverpool finisce qui. Tra i pali della porta sud dell’Olimpico di Kiev. Nessuno oserà più chiamarlo in causa mentre si gioca a pallone. Niente palla all’indietro, niente passaggio all’estremo ...

Ascolti tv ieri - Signore e Signori … Al Bano e Romina vs Finale Champions League | Dati Auditel 26 maggio 2018 : Serata particolare quella di sabato 26 maggio 2018. Gli Ascolti tv di ieri hanno dovuto registrare Dati relativi ad una sfida molti diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati assistere. Niente duello fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. La penultima puntata di Amici 17 andrà in onda, infatti, domenica 27 maggio 2018 mentre Ballando con le Stelle 2018 è terminato settimana scorsa. Su Rai 1 è andata in onda la replica del concerto ...

Champions League - Real Madrid-Liverpool 3-1 : spagnoli campioni per la terza volta di fila con Bale e le papere di Karius : E tre. Consecutive. Questa volta senza il graffio di Cristiano Ronaldo, ma con Gareth Bale che diventa il primo giocatore a segnare una doppietta in una finale di Champions subentrando dalla panchina. Il Real Madrid è sempre di più nella storia: la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane si conferma campione d’Europa battendo per 3-1 il Liverpool nella finale di Kiev. Fanno 13 Champions vinte nella sua storia, record assoluto. E poi sono ...

PAGELLE/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : incubo Karius - i voti della partita (Finale Champions League) : PAGELLE Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.

Real - Zidane vince la 3Champions League di fila : è record : Tatticamente non è e forse non sarà mai il miglior allenatore del mondo, ma dal punto di vista della gestione, dell'equilibrio dello spogliatoio e delle motivazioni " oltre che della passione, ...

Il Real Madrid ha vinto la Champions League : Nella finale di ieri ha battuto 3-1 il Liverpool, soprattutto grazie agli errori del portiere Loris Karius The post Il Real Madrid ha vinto la Champions League appeared first on Il Post.

Il Real Madrid vince la Champions League : Liverpool ko 3-1. Terza consecutiva per i blancos : A Kiev è successo di tutto nella finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo anche se nella prima frazione si è dovuto registrare il forfait di Salah, uscito al 30', per un infortunio alla spalla. Nella ripresa è sceso però in campo Karius che ha spalancato la porta a Benzema al 51'. Mané ha subito pareggiato i conti ma Bale, al 64', ha riportato in vantaggio il Real con un gol in ...

Il gol in rovesciata di Gareth Bale nella finale di Champions League : Era appena entrato in campo al posto di Isco, e ha segnato il 2-1 con un'acrobazia notevole The post Il gol in rovesciata di Gareth Bale nella finale di Champions League appeared first on Il Post.