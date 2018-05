Cavallo cade in un fosso nel Grossetano | salvato dai vigili del fuoco

meteoweb.eu

: #GROSSETO - #Cavallo cade in un fosso, soccorsi in corso - NewsToscana : #GROSSETO - #Cavallo cade in un fosso, soccorsi in corso - tgregione : Cade in un fosso, cavallo salvato dai pompieri - LetiziaFirenze : Cade in un fosso, cavallo salvato dai pompieri -

(Di domenica 27 maggio 2018) Questa mattina unè caduto in unnella zona di Pratini, nel, vicino al deposito dell’acquedotto del Fiora. L’animale non riusciva più ad uscire ed è stato necessario l’intervento deideldel comando provinciale di Grosseto per metterlo in salvo. L'articoloin unneldaidelMeteo Web.