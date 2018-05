Catturato il detenuto evaso da Milano | stava per scappare in Tunisia

Palermo - Catturato detenuto evaso a Milano a rischio radicalizzazione - : Era evaso la notte tra il 17 e il 18 maggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano , dove era stato portato per accertamenti. È stato catturato a Palermo dagli agenti del Nic. Stava per imbarcarsi ...

