Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione | stava per imbarcarsi per

Palermo - Catturato il detenuto evaso da Milano : stava fuggendo in Tunisia. Agli agenti : “Complimenti - come avete fatto?” : La prima tappa era stata Bologna, città in cui in passato spacciava droga. Se n’era andato lì, dopo l’evasione, Ben Mohamed Ayari Borhane, il tunisino detenuto a Opera, considerato pericoloso e radicalizzato, fuggito la notte tra il 17 e il 18 maggio da Milano e catturato sabato sera a Palermo, dove si era rifugiato in un secondo momento. Spostamenti effettuati in treno. È quanto è emerso dai primi accertamenti, mentre continuano le ...

Catturato a Palermo "l'imam" radicalizzato evaso a Milano : Era pronto a imbarcarsi per la Tunisia Ayari Borhane Ben Mohamed, "imam" detenuto al carcere milanese di Opera, evaso nella notte tra il 17 e il 18 maggio, dopo che aveva convinto le guardie carcerarie a portarlo al Fatebenefratelli del capoluogo lombardo.Per farsi trasferire in ospedale il detenuto aveva raccontato agli agenti di avere ingoiato una lametta da barba. Qui era poi fuggito da una finestra al primo piano.In carcere per per traffico ...

