Carla Fracci al serale di Amici 2018 Danza con Lauren | l' amor proprio di una farfalla

Amici 17 : Sofia Loren e Carla Fracci ospiti della semifinale : Sbadaboom: la semifinale di Amici andrà in onda domenica 27 maggio su Canale 5 con un parterre di ospiti da fare invidia al Festival di Sanremo. Colpisce, anzitutto, la presenza di Sofia Loren. L'83enne, vera grande diva del cinema italiano, è al debutto assoluto in un programma del genere ed è senz'altro un ottimo colpo messo a segno da Maria De Filippi e dalla sua squadra di lavoro. Le sue ultime ospitate televisive sono andate in scena nel ...