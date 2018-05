Capello | ' Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve CR7 insostituibile | ecco perché il Real

sport.sky

: Football Leader, Capello: 'Sorpreso da Ancelotti al Napoli, è intelligente, darà qualcosa in più e sul gap ... -… - MondoNapoli : Football Leader, Capello: 'Sorpreso da Ancelotti al Napoli, è intelligente, darà qualcosa in più e sul gap ... -… - footuballon : Accendo e becco Nina Moric capello unto e con i pendenti che si trovano nei ristoranti cinesi #domenicalive -

(Di domenica 27 maggio 2018) Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...