Canoa | medaglia d’argento per l’Italia a Duisburg | che show di Andrea Di Liberto nel K1

(Di domenica 27 maggio 2018)Domenico Divince lad’argento nel K1 200 maschile diL’Italia dellavelocità torna sul podio in Coppa del Mondo conquistando una preziosad’argento tra le acque tedesche dinella disciplina olimpica del K1 200 maschile conDomenico Di. Il talento azzurro, il più giovane tra gli atleti in gara, è stato capace di realizzare l’impresa fermando il cronometro sul 35.555. Per 13 centesimi di secondo l’oro è andato al russo Evgenii Lukantsov in 35.424, bronzo per l’ungherese Kolos Csizmadia, terzo in 35.780. (ADNKRONOS) L'articolod’argento per l’Italia a: chediDinel K1 200 maschile SPORTFAIR.