Campionato regionale | Euromotor da Ragusa a Ganci

Arcieri Arco Club Antica in evidenza al Campionato regionale esordienti : Nuova gara e nuove emozioni, nella seconda tappa del campionato regionale esordienti che si è svolta domenica 20 maggio, presso lo stadio di Monterotondo scalo, dove la compagine di Torricola era presente con 5 atleti. I risultati ottenuti al termine della competizione, hanno visto trionfare Nati Fabrizio giunto secondo nei 30 mt. e Piperno Francesco anche lui piazzatosi al secondo posto ma nella gara a 50 mt. Ottime le prestazioni degli altri ...

I Pattinatori Trapanesi al Campionato regionale Strada di ACI CATENA - CT - : La Stagione Agonistica di Pattinaggio Corsa e Velocità entra finalmente nel vivo! Il Campionato Regionale Strada di ACI CATENA che si disputerà Domenica 13 Maggio 2018 selezionerà infatti i migliori ...

Pattinaggio corsa su strada - per la seconda volta Montesilvano ospiterà il Campionato regionale : "Già nella sua prima edizione lo scorso anno", annuncia l'assessore allo sport Ottavio De Martinis, "ha riscosso un grande successo e apprezzamento da parte del pubblico. La mattinata è anche un'...

Si è concluso ieri - al Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici - il Campionato Interregionale Open Sardegna 2018 di taekwondo. : KTB Sport Zone, 2ª A.S.D. Centro TKD San Sperate, 3ª A.S.D. C. Alessio Giacomini, 4ª A.S.D. Freestyle Fit Seniores: 1ª A.S.D. Centro TKD San Sperate, 2ª A.S.D. Centro TKD Olbia, 3ª A.S.D. Olimpic TKD ...

Arcieri Appia Antica in evidenza al Campionato regionale Esordienti 2018 : Lo scorso 06 maggio presso il centro sportivo Arco Sport di Roma, si è svolta la prima gara del Campionato Regionale Esordienti di tiro con l’arco, evento dedicato esclusivamente per le nuove leve. La ASD Arco Club Appia Antica, era presente con 5 atleti che si distinguevano nelle due discipline, arco olimpico e nudo. Il risultato finale ha visto trionfare Piperno Francesco, piazzatosi al 1° posto nella gara 50 mt maschili e, Braconi ...

Volley - si decide a Isernia il Campionato regionale : Questo pomeriggio al palazzetto dello sport il '3 VS 3' maschile. In campo anche la Emmetti Pallavolo Isernia. Pomeriggio intenso per i ragazzi della pallavolo presso il palazzetto dello sport di Isernia. A partire dalle 15, ci sarà un concentramento di under 13 per un torneo '3VS3' maschile, atto a stabilire la vincente del campionato regionale. A disputarsi il titolo saranno due ...

Sabato e domenica il Palazzetto dello sport di Carbonia ospita il Campionato interregionale di taekwondo. : Una serie di incontri dall'elevata cifra tecnica in cui a trionfare saranno sicuramente i valori ispirati al fair play» , ha spiegato l'assessore allo sport Valerio Piria. Le gare cominceranno Sabato ...

Calcio a 5 - la 'GS Casaluce C5' si iscriverà al Campionato regionale di serie D - : ... finalizzato a rilanciare e a riportare lo Sport a livello agonistico, assente oramai in paese da tantissimi anni, e visto che si è impossibilitati a praticare il Calcio a 11 a causa di carenze di ...

Campionato regionale arti marziali a Ragusa : Atleti provenienti da tutta la Sicilia si incontreranno domenica al Campionato regionale promosso dal CSEN. Presenti anche gli allievi arti D'Oriente

Campionato regionale Abruzzo Danze Caraibiche 2018 - Primi posti per i F.lli Bozzelli : Incetta di Primi posti per i F.lli vastesi Davide e Nicola Bozzelli, nel Campionato Regionale Abruzzo di Danze Caraibiche 2018, tenutosi domenica 22 c.m. c/o il palazzetto dello sport di Ortona. I F.lli Bozzelli si sono classificati come Campioni Regionali Abruzzo per l'anno 2018 nelle seguenti discipline: - Salsa Shine 16/OL classe A - Salsa Shine Duo 16/OL classe A - ...

Campionato regionale tiro a volo Anlc. In estate le finali nazionali : Con l'appuntamento di domenica 22 aprile si apre la ricca stagione per gli appassionati di tiro a volo con le competizioni organizzate in Umbria dall'Associazione Nazionale Libera Caccia. Si inizia al ...

MTB un successo il Campionato regionale Uisp alla Pineta di Pergusa : Per la cronaca la maglia di Campione regionale è andata a Giuseppe Lo Valenti della categoria Elite, della società Ciclistica Centrale Sicula di Serradifalco che ha chiuso il percorso fatto da 6 giri ...

P.S. Giorgio - Atletica : fine stagione invernale da incorniciare per l'Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti". Vinto il Campionato regionale ... : La conclusione della stagione invernale ha regalato sorrisi, con la vittoria del Campionato Regionale di società di cross ragazzi. Iniziato alla fine di gennaio ad Ancona, il Campionato di società ...