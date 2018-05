Caldo | Coldiretti | 6 italiani su 10 in orti e giardini | ecco il decalogo

Caldo - Coldiretti : scatta la corsa per salvare le semine : L’arrivo del Caldo fa scattare la corsa contro il tempo per salvare le semine di pomodoro, riso e mais bloccate dalle piogge che avevano reso inaccessibili i terreni. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sulla situazione dei campi da nord a sud della Penisola, con la necessità di completare il 30% dei trapianti del pomodoro da conserva, il 25% delle semine del riso e il 15% di quelle del mais da trinciato che serve per il foraggio ...

Caldo - Coldiretti : frutta più dolce dopo la pioggia non stop : Finalmente il Caldo favorisce la maturazione della frutta, in ritardo a causa del freddo e delle precipitazioni non stop che hanno segnato il mese di maggio, rendendola anche piu’ dolce e gustosa. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo dell’anticiclone africano Scipione con l’aumento delle temperature e la fine delle precipitazioni in gran parte della Penisola. L’innalzamento delle temperature favorisce – sottolinea la ...

Gelato - Coldiretti : con il Caldo consumi cresciuti del 30 per cento : ' La produzione del Gelato nel mondo ha oltre 500 anni di storia - continua la Coldiretti - con le prime notizie che risalgono alla metà del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'...

Coldiretti : il Caldo fa volare i consumi di gelato : Con il grande caldo fuori stagione i consumi di gelato fanno registrare un balzo del 30% nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature con il boom di coni e coppette in Italia che, con i suoi 595 milioni di litri, è il primo produttore dell’Unione Europea. Un successo – sottolinea la Coldiretti – dovuto anche al ...

Coldiretti : il Caldo salva le semine di primavera dopo la pioggia no stop : L’arrivo del caldo salva le semine di primavera di granoturco, soia, barbabietole, pomodoro ed ortaggi in gravissimo ritardo per colpa di neve, grandine e pioggia non stop che hanno impedito l’accesso ai terreni e provocato danni alle coltivazioni pari a oltre 400 milioni di euro dall’inizio dell’anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza dell’arrivo dell’alta pressione sull’Italia dopo un inizio stagione che aveva fatto ...