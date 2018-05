Calciomercato | Fiorentina su Grassi | è esploso nella Spal

Calciomercato Fiorentina - assalto a Meret frenato dal prezzo : FIRENZE - In casa Fiorentina tiene banco la questione portiere. Restano i dubbi relativi a Sportiello , legati soprattutto ai milioni necessari per il suo riscatto: più o meno cinque. Intanto si ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Calciomercato Fiorentina - Dias bocciato. Idea Kurzawa : FIRENZE - Serve un esterno d'attacco sinistro alla Fiorentina . La scorsa stagione era stato scelto Gil Dias, che non ha dato la continuità di rendimento attesa. Il giocatore, arrivato in prestito ...

Calciomercato Fiorentina - ecco i primi nomi sul taccuino di Corvino : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce da una seconda parte di stagione molto importante, l’obiettivo è quello di ripetersi anche nel prossimo campionato. L’intenzione è quella di essere protagonisti anche sul mercato, ecco i primi nomi sul taccuino del ds Corvino e riportati dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Per la difesa il nome è quello di Rolando, in scadenza con il Marsiglia può rappresentare un affare ...

Europa League - preallertata la Fiorentina : tutti i dettagli ed i risvolti di Calciomercato : Fiorentina preallertata in merito alla qualificazione in Europa League che potrebbe arrivare in caso di esclusione del Milan dalle coppe europee La Fiorentina spera ancora nell’Europa League. “Tifare” per le disgrazie altrui non è certo nel costume della società toscana, che però potrebbe improvvisamente essere scaraventata nel novero delle squadre che parteciperanno ai preliminari, a causa dei ben noti problemi legati al fair ...

Calciomercato - Fiorentina in ansia : Badelj è in silenzio : FIRENZE - Le preoccupazioni crescono. I segnali positivi latitano, i dubbi lievitano: da Milan Badelj ancora nessun messaggio. Firenze e la Fiorentina adesso sono contornati di dubbi sulla possibilità ...

Calciomercato Milan - le mosse per la prossima stagione : contatti con Lazio e Fiorentina : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla positiva prestazione nella gara di campionato contro la Fiorentina, successo che ha permesso di concludere la stagione al sesto posto. Ma adesso è il momento di pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Il 2 Aprile su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del ritorno di fiamma del Milan per Ciro Immobile, adesso arrivano nuove conferme, la mancata ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni parla del futuro di Simeone e Badelj : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina in campo nella gara di campionato contro il Milan, prima del match indicazioni da parte di Antognoni ai microfoni di Premium Sport: “C’è un pochino di rammarico per il campionato però per tutte le vicende che sono successe è una stagione da ricordare. Una squadra totalmente cambiata ha lottato fino alla fine, sarà quasi impossibile arrivare in Europa League. Simeone? Vogliamo mantenere i ...

Calciomercato Fiorentina : ecco gli aggiornamenti su Balotelli : Fiorentina alle prese con il Calciomercato, con la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione che è già iniziata. Pantaleo Corvino, ds viola, è già al lavoro per mettere nelle mani di mister Pioli una squadra che possa raggiungere l’Europa, dopo gli alti e bassi di questa stagione tribolata. Nelle ultime ore infatti si è tornati a parlare della questione centrocampo, reparto che di certo va rimpolpato. Corvino continua a fare sul ...

Calciomercato Fiorentina : il nuovo “assalto” per il centrocampo e gli aggiornamenti su Balotelli : Calciomercato Fiorentina, il ds viola Pantaleo Corvino si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli per la prossima annata Fiorentina alle prese con il Calciomercato, con la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione che è già iniziata. Pantaleo Corvino, ds viola, è già al lavoro per mettere nelle mani di mister Pioli una squadra che possa raggiungere l’Europa, dopo gli alti e bassi di questa ...

Calciomercato Fiorentina - l’ultima mossa di Corvino : si avvicina un gradito ritorno… : Calciomercato Fiorentina, il ds Pantaleo Corvino alle prese con la ricerca di calciatori utili a mister Pioli per il salto di qualità auspicato nella prossima annata La Fiorentina si giocherà nell’ultima giornata di campionato le ormai pochissime possibilità di approdare in Europa League. Chance ridotte all’osso, servirebbe una goleada nell’ultima partita e la contemporanea sconfitta dell’Atalanta per recuperare una ...

Fiorentina-Balotelli - gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di Calciomercato : Fiorentina-Balotelli, si può fare. Situazioni di calciomercato caldissime per la prossima stagione, in particolar modo tiene banco il futuro di Super Mario, pronto a tornare in Italia. Le ultime indiscrezioni parlano di un’offerta presentata dal club viola per accaparrarsi Balotelli, offerta che però non è paragonabile all’attuale contratto di Balotelli, il quale ha percepito in questi anni salari pari a circa 5 milioni di euro. La Fiorentina ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino svela il futuro dell’attaccante Chiesa : Calciomercato Fiorentina – Il pezzo pregiato della Fiorentina è sicuramente l’attaccante Chiesa, il calciatore finito nel mirino delle più importanti squadre italiane ed europee. Pantaleo Corvino si è sbilanciato sul futuro di Chiesa, ecco le parole rilasciate a Sky Sport: “Chiesa è un titolare e, vista la nostra situazione, possiamo resistere a qualsiasi tipo di tentazione che possa presentarsi nei suoi ...

Calciomercato Fiorentina - anche il Manchester City su Chiesa : gli aggiornamenti : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è in piena lotta per la qualificazione in Europa League, i viola si preparano per l’importante gara contro il Cagliari. A tenere banco è anche il mercato, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità sul futuro dell’attaccante Chiesa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ occhi anche del Manchester City che potrebbe offrire una cifra importante per il ...