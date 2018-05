Calcio Promozione | finale playoff regionale Lupo e Ottonello lanciano l' Alassio FC

Calcio. Promozione - finale playoff regionale : la web-cronaca di Alassio FC - Golfo Pro Recco : Alassio FC - Golfo PRO Recco 0-1 - 9' Paterno 42' Ancora Alassio: tiro di Doffo, pallone alto sopra la traversa. 39' Rientra in campo Lupi. 38' Ottonello di potenza, ancora Cellerino a dire di no! ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - colpo per l’attacco? Ecco il primo nome dopo la promozione : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una promozione incredibile, la terza consecutiva ed adesso si prepara ad essere protagonista nel campionato di Serie A. Una promozione inaspettata nell’ultima giornata soprattutto perchè al Frosinone bastava un successo nella gara contro il Foggia, ormai privo di obiettivi, invece è arrivata la sorpresa con il Parma che ha vinto sul campo dello Spezia. Nel frattempo si pensa alla prossima ...

Calcio. Coppa Italia di Promozione - l'Alassio FC trionfa ai rigori : decisivo super Moraglio : ALASSIO FC - ANGELO BAIARDO 1-1 , 4-1 dopo i calci di rigore, - 44' Provenzano; 44'st Brignoli , Rig, Alfano, Doffo e Brignoli vanno a segno, ma soprattutto Moraglio ne para tre: l'Alassio FC ha vinto ...

Calcio - Playoff Promozione Serie C 2018 : il tabellone completo. Programma - regolamento - date e orari : che lotta per un posto in Serie B : I Playoff Promozione della Serie C 2018 mettono in palio un posto per la prossima Serie B di Calcio. Ben 28 squadre si daranno battaglia in una post-season davvero infernale, soltanto una formazione riuscirà a fare festa. Di seguito il regolamento completo, il tabellone, tutto il Programma e le date. PRIMA FASE: Partite di sola andata, tutte venerdì 11 maggio (in prima serata) GIRONE ...

La promozione del Morciano e tanti approfondimenti sul Rimini Calcio nel lunedì sportivo di Vga : Questa sera a partire dalle o re 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini , Canale 86 e in streaming teleRimini.it , tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al Calcio locale e al Rimini Calcio. In Calcio di Rigore gli ospiti della 32a puntata saranno l'opinionista Giacomo ...

Calcio Prima categoria " Il Ferentino stravolge il Ceccano - ad un passo dalla Promozione : La squadra di mister Francesco Pippnburg, stravince contro il Ceccano, si tratta della 25vittoria consecutiva per gli amaranto. Segnano Galuppi, Caligiuri, doppietta Masi e Testa. Al 14' del primo ...

Calcio Serie D - per il Troina la promozione si decide nell'ultima giornata a Nocera : Per la cronaca le reti del Troina sono state segnate da Fernandez, Piyuika e Tuninetti. Ma i calabresi sono avvantaggiati negli scontri diretti ed oggi in Lega Pro andrebbero loro. Di conseguenza ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - il regalo in attacco in caso di promozione : Calciomercato Parma – Il Parma sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di D’Aversa è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, incredibile rincorsa nelle ultime partite, adesso tutto è nella mani del Parma. La dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in caso di promozione nel massimo torneo italiano si potrebbe pensare ad un colpo veramente importante. Secondo quanto riporta CalcioWeb nel ...

Calcio serie D; il Troina vince ad Eboli e rimane in corsa per la promozione : Per la cronaca le reti sono state segnate da Tuninetti e da Vasquetz con una doppietta. Una vittoria fortemente voluta quella conquistata dai rossoblù del tecnico Peppe Pagana che erano reduci dal ko ...