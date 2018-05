Cade ramo lungo la Fasano-Pezze di Greco | sfiorata la tragedia

Roma - pioggia e allagamenti : ramo Cade su un’auto - ferita una donna : L’incidente in via del Mare in prossimità del tunnel di Acilia. Quaranta interventi dei vigili del fuoco in 3 ore. Allagate anche via del Corso e la stazione Flaminio della metro. Chiusa e poi riaperta via dei Due Ponti. Mareggiata a Fregene, Alitalia annuncia ritardi