Buone e cattive notizie per Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge | problemi AOD?

(Di domenica 27 maggio 2018) Ancora stallo per l'aggiornamentosuS7 e S7in Italia? Purtroppo si e a dire la verità, da oltre confine giungonodiscordanti sul prosieguo del rilascio. Dopo la ripresa della distribuzione del firmware nel Regno Unito infatti non tutto sta filando per il verso giusto ma, allo stesso tempo, nella patria del produttore asiatico i possessori di una delle due ex ammiraglie hanno cominciato a ricevere il tanto agognato Android 8.0.La notizia giunta in settimana è di quelle che hanno lasciato ben sperare sul prosieguo dell'adeguamento software non solo per Androidma pure per laExperience 9.0. Il firmware in questione è stato rilasciato anche in sud Corea, madre patria del produttore dei telefoni. Dopo l'Europa dunque, l'adeguamento software ha trovato spazio anche in oriente, segno evidente che gli sviluppatori dovrebbero ora proseguire ...