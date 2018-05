Brasile | sciopero camionisti | Temer ordina lo sblocco delle strade

Brasile - ancora forti disagi per lo sciopero dei camionisti : Nonostante il governo di Michel Temer alterni le rassicurazioni con le minacce per dichiarare risolta la crisi per lo sciopero dei camionisti, arrivato al sesto giorno, la situazione resta difficile ...

Brasile - continua sciopero camionisti : 01.48 In Brasile la crisi aperta dallo sciopero dei camionisti iniziato una settimana fa non si è ancora risolta. La situazione resta difficile in molti punti del Paese per la mancanza di combustibile e alimenti freschi. Sono saliti da 11 a 13 gli aeroporti che hanno seri problemi di combustibile. Centinaia i voli cancellati.

Brasile - sciopero camionisti è emergenza : ANSA, - BRASILIA, 26 MAG - Lo sciopero dei camionisti, arrivato ieri al suo quinto giorno, è diventato un'emergenza nazionale in Brasile, dove il presidente Michel Temer ha mobilizzato le forze armate ...