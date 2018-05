Bomba al Lingotto | conclusa la bonifica  

TORINO - Bomba AL LINGOTTO NEUTRALIZZATA/ Alle 13.23 il disinnesco ordigno : 2000 sfollati rientrano in casa : disinnesco BOMBA a TORINO, concluse le operazioni sull'ordigno: evacuate 2000 persone, bus e tram deviati. Disagi nel capoluogo piemontese per le operazioni degli artificieri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:12:00 GMT)