Bnl : protagonista al Wired Next Fest tra formazione pop e banca del futuro : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – L’innovazione tecnologica contamina le imprese e trasforma il lavoro del futuro . Il digitale, le diverse modalità di fruizione di testi e video, la gestione dei dati, l’evoluzione dei consumatori sono solo alcuni dei temi al centro di Wired Next Fest 2018, alla sua sesta edizione. Una tre giorni, nei giardini Indro Montanelli a Milano, che vede tra i protagonisti Bnl. “Noi siamo presenti dal ...

Bnl : protagonista al Wired Next Fest tra formazione pop e banca del futuro (2) : (AdnKronos) – In una banca in continua trasformazione, la prima cosa che chiedono i clienti “è sicuramente di fare bene molto bene il nostro mestiere, quello più tradizionale cioè investimenti e finanziamenti; ma al secondo posto ci chiedono anche di avere un linguaggio chiaro, trasparente, di essere attori di una semplificazione e Bnl Explorer è parte di questa semplificazione”, evidenzia Maccallini, responsabile Comunicazione ...